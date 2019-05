Calciopoli | Collegio Garanzia Coni | ' Ricorsi della Juve inammissibili in ogni sede'

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Una delle pagine più tristi del calcio italiano riguarda sicuramente, che sancì la revoca dello scudetto del 2005 allantus e l'assegnazione di quello del 2006 all'Inter. La società bianconera fu retrocessa anche in Serie B con diversi punti di penalizzazione. Proprio in merito aè arrivato il definitivo giudizio da parte deldidel, che in qualche modo ufficializza la fine dell'iter processuale. Ricorsoinammissibile per lantus Il 28 maggio ildi, l'ultimo organo di giustizia sportiva del, ha ufficializzato le motivazioni che dichiarano quindipresentati dallantus in merito all'assegnazione dello scudetto all'Inter nel periodo di. Come spiega ildidel, il ricorsontus e le doglianze ivi contenute non possono essere esaminate ...

