Ariana Grande è stata costretta a rimandare due concerti dello Sweetener Tour

Ariana Grande sta male - rinviate alcune date dello Sweetener Tour : “Sono davvero devastata” : Ariana Grande sta male ed è stata costretta dai medici a rinviare alcune date di quello Sweetener Tour che ha più volte confessato non essere in grado di affrontare serenamente. I problemi di salute della popstar sono ormai noti: affetta da ansia da stress post traumatico in seguito ai fatti di Manchester di due anni fa, quando un attentatore fece 22 morti alla fine di un suo concerto, la popstar ha apertamente dichiarato che lo Sweetener ...

Miley Cyrus ha spiegato quel verso su Nicki Minaj e Cardi B tirando in mezzo Demi Lovato - Selena Gomez e Ariana Grande : Una frase della nuova canzone "Cattitude" The post Miley Cyrus ha spiegato quel verso su Nicki Minaj e Cardi B tirando in mezzo Demi Lovato, Selena Gomez e Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : i fan hanno qualcosa da dire sulla nuova statua di cera dedicata alla cantante : Thank U, Next The post Ariana Grande: i fan hanno qualcosa da dire sulla nuova statua di cera dedicata alla cantante appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha scritto un messaggio molto importante per chiunque voglia andare a un suo concerto : "Friendly reminder" The post Ariana Grande ha scritto un messaggio molto importante per chiunque voglia andare a un suo concerto appeared first on News Mtv Italia.

Due anni dall’attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande - il ricordo della popstar prima del ritorno in città : Sono trascorsi due anni dall'attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande, quando nella serata del 22 maggio 2017 un uomo si fece esplodere azionando un ordigno a chiodi al termine di un live della popstar alla Manchester Arena: il bilancio finale fu di 23 vittime, incluso l'attentatore, perlopiù giovanissime. Per numero di morti si è trattato del peggior attacco terroristico avvenuto nel Regno Unito dagli attentati di Londra del luglio ...

Da Barbie ad Ariana Grande : le celeb dalle code di cavallo leggendarie : BarbieBrigitte BardotAudrey HepburnFango Detossinante ai semi di lino di AlfaparfSandra DeeRed Carpet di CotrilSandy in GreaseJeannie in Strega per amoreOi Hair Butter di DavinesChris EvertMimì AyuaraTrattamento Intensivo Capelli di AntosMadonnaGwen StefaniProtettore termico per capelli di z.one conceptBritney SpearsFiorelloJanet JacksonTherapy Rejuvenating Recovery Mask di label.mJennifer LopezRihannaBalsamo all'avocado di Bottega VerdeAriana ...

Ariana Grande ha visitato la NASA e i fan hanno un’idea precisa di cosa possa essere successo lì : Spaziale! The post Ariana Grande ha visitato la NASA e i fan hanno un’idea precisa di cosa possa essere successo lì appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : questo rapper ha campionato la voce della cantante nel promo Givenchy e ci ha fatto una canzone : Rimarrai a bocca aperta The post Ariana Grande: questo rapper ha campionato la voce della cantante nel promo Givenchy e ci ha fatto una canzone appeared first on News Mtv Italia.

Copiona! Chiara Ferragni come Ariana Grande non convince : Di recente la business woman, mamma e influencer, la signora #ferragnez, ha sfoggiato una parrucca rosa, capelli lisci e lunghi alla Ariana Grande, e ha postato uno scatto sui social. Il post è stato preceduto da un altro in cui la chioma della star è light blue. Chiara sta sperimentando con i colori, complice la primavera e la voglia di attirare l’attenzione dei suoi fan... ma pare che la cosa non piaccia molto! Infatti cìè ...

Sta arrivando un nuovo singolo di Ariana Grande - tra un tour “infernale” e una battaglia infinita con la salute mentale : Da mesi ormai racconta di voler prendere una pausa per dedicarsi al suo benessere psico-fisico, ma a quanto pare quel momento non è ancora arrivato, visto che un nuovo singolo di Ariana Grande uscirà presto nonostante non ci sia - al momento - un album di inediti all'orizzonte. D'altronde la Grande ne ha pubblicati ben due nell'arco di sei mesi, Sweetener e Thank U, Next tra agosto 2018 e febbraio 2019, dunque per il sesto disco in studio c'è ...

Ariana Grande ha intenzione di pubblicare una nuova canzone quest’estate : Finger crossed! The post Ariana Grande ha intenzione di pubblicare una nuova canzone quest’estate appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato firma col nuovo manager - lo stesso di Justin Bieber e Ariana Grande : a quando il nuovo album? : Dopo l'anno più difficile della sua vita, che l'ha vista in rianimazione e poi in terapia riabilitativa dopo un'overdose lo scorso luglio, Demi Lovato firma col nuovo manager Scooter Braun e conferma di essere pronta ad inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera discografica. Le voci che si erano rincorse nelle ultime settimane hanno trovato conferma in una foto pubblicata dalla stessa Demi Lovato accanto a Braun, accompagnata ...

Ora Demi Lovato ha lo stesso manager di Ariana Grande e Justin Bieber : aka Scooter Braun The post Ora Demi Lovato ha lo stesso manager di Ariana Grande e Justin Bieber appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande sta per entrare nel mondo dell'alta moda? : Non sappiamo ancora se la collaborazione sarà limitata al mondo del make up, degli accessori e dei profumi o se sarà allargata anche all'abbigliamento. Staremo a vedere. P.L. Visualizza questo post ...