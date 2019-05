Il coraggio dei ribelli è una truffa

A bordo della nave della legalità - fra speranze e coraggio dei giovani nel combattere la criminalità : Guardando negli occhi e ascoltando i 1.500 studenti imbarcatisi ieri a Civitavecchia sulla nave della legalità e arrivati stamattina a Palermo per partecipare alla cerimonia in programma per l’anniversario della strage di Capaci, sembra che Giovanni Falcone non sia mai andato via. Idem dicasi per le altre vittime della mafia che, come accade da an...