Vercelli, topo morto in un silos! Sequestrate 220 tonnellate di riso

(Di lunedì 27 maggio 2019) I carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione di Torino, nel corso dei controlli sulla produzione agricola presso un’azienda in provincia di, hanno sequestrato quasi 220dicontenuto all’interno di due silos. Durante l’accertamento i militari hanno rinvenuto une diversi escrementi di roditore, piume di uccelli e ragnatele. Il titolare dell’azienda è stato sanzionato per la violazione dei requisiti in materia di igiene per la produzione primaria con una sanzione prevista di 1000 euro.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...