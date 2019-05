Classifica Giro d' Italia 2019 Maglia rosa Polanc | i big si ricompattano

VIDEO Miguel Angel Lopez - salto di catena al Giro d’Italia : sfortuna nera in salita - esce di Classifica : Miguel Angel Lopez è stato sfortunatissimo durante la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019, il colombiano era in grandissima forma e sembrava poter fare la differenza sulla salita finale che conduce al Lago Serrù quando a una dozzina di chilometri dal traguardo ha avuto un problema meccanico: salto di catena per il capitano della Astana che ha perso tantissimo tempo per risolvere la criticità. Il sudamericano è poi ripartito a razzo e ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - tredicesima tappa : tutto stravolto in salita! Landa e Zakarin ribaltano - Nibali a 1’44” da Roglic - Yates game over : Il Giro d’Italia 2019 è scoppiato in occasione della tredicesima tappa, la durissima Pinerolo-Ceresole Reale: primo arrivo in salita nei pressi del Lago Serrù, la frazione ha letteralmente stravolto la Classifica generale. Vincenzo Nibali e Primoz Roglic si sono marcati, lo Squalo rimane a 1’44” dallo sloveno mentre Mikel Landa ha attaccato sull’ultima salita e ha recuperato 1’40” sui due big rientrando ...

Giro d’Italia 2019 - la Classifica dei favoriti : Roglic con 31” su Zakarin - Nibali a 1’44” - Yates e Lopez lontanissimi : Primoz Roglic rimane in testa alla classifica virtuale dei favoriti del Giro d’Italia 2019, lo sloveno si è difeso nel corso della tredicesima tappa e conserva 31” di vantaggio su Ilnur Zakarin e 41” su Bauke Mollema che sono rientrati prepotentemente grazie a una fuga della prima ora. Vincenzo Nibali rimane a 1’44” dallo sloveno, Miguel Angel Lopez e Simon Yates sono sprofondati mentre Mikel Landa è sprofondato. Di ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e Classifica della tappa di oggi (Pinerolo-Ceresole Reale) : successo di Zakarin - Nibali e Roglic si marcano : Succede di tutto nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019, con le montagne finalmente protagoniste e con la lotta tra gli uomini di classifica che si è accesa una volta per tutte. Il russo Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) ha conquistato la vittoria approfittando della fuga di giornata e recuperando terreno sugli avversari, mentre lo spagnolo Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) ha dovuto accontentarsi della seconda posizione. Terzo posto ...

Giro d’Italia – Roglic e Nibali accorciano le distanze - Polanc ancora in rosa : la nuova Classifica generale : Polanc si conferma maglia rosa dopo la 13ª tappa, ma Roglic e Nibali si avvicinano: la nuova classifica generale Si è conclusa nel segno di Zakarin la 13ª tappa del Giro d’Italia: il russo della Katusha ha trionfato nel primo vero e tostissimo arrivo in salita della 102ª edizione. Alle spalle di Zakarin si sono piazzati Nieve e Landa, mentre i due rivali, favoriti alla vittoria, Nibali e Roglic, hanno tagliato il traguardo a ...

Classifica Giro D'ITALIA 2019/ Polanc maglia rosa - Landa e Lopez sono le variabili : CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2019: Jan Polanc è la nuova maglia rosa, ma oggi la tredicesima tappa potrà portare subito novità con un duro arrivo in salita.

Classifica Giro d'Italia 2019/ Polanc nuova maglia rosa - oggi molto attesi i big : Classifica Giro d'Italia 2019: Jan Polanc è la nuova maglia rosa, ma oggi la tredicesima tappa potrà portare subito novità con un duro arrivo in salita.

Giro d’Italia 2019 - la Classifica dei favoriti : Vincenzo Nibali dà spettacolo sul Montoso - Squalo a 1’44” da Roglic : La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha regalato la prima vera salita: l’impegnativo Montoso, GPM di prima categoria, ha messo a dura prova tutti i big e ha dato degli importanti scossoni in classifica generale che ora è guidata da Jan Polanc. Lo sloveno ha indossato la maglia rosa sfilandola a Valerio Conti, i grandi favoriti per la conquista del Trofeo Senza Fine si sono mossi: Vincenzo Nibali ha dato spettacolo in salito ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa : Jan Polanc in rosa - Nibali a 1’44” da Roglic - guadagnano Lopez e Landa : La Cuneo-Pinerolo ha dato uno scossone alla Classifica generale del Giro d’Italia 2019, la dodicesima tappa presentava le prime vere salite con il Montoso (primo GPM di prima categoria) e il gruppo ci ha regalato grandi emozioni. Jan Polanc indossa la maglia rosa sfilandola al compagno di squadra Valerio Conti, l’alfiere della UAE Emirates ha centrato la fuga bidone e ha messo in difficoltà tutti i big che si sono dati battaglia ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e Classifica della tappa di oggi (Cuneo-Pinerolo) : vittoria di Cesare Benedetti - Jan Polanc nuova maglia rosa : Cesare Benedetti si impone tra i fuggitivi nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 158 km da Cuneo a Pinerolo. Il corridore della BORA-Hansgrohe centra il primo successo da professionista, battendo in volata i compagni di fuga Damiano Caruso (Bahrain Merida) ed Eddie Dunbar (Team INEOS). La nuova maglia rosa è Jan Polanc (UAE-Team Emirates), sesto sul traguardo odierno. Si muovono anche i big, con Mikel Landa (Movistar) e Miguel ...

Giro d’Italia – Polanc sfila la Maglia Rosa a Conti - che balzo di Nibali : la nuova Classifica generale dopo la 12ª tappa : Il corridore sloveno della UAE Team Emirates sfila la Maglia Rosa al compagno di squadra Valerio Conti, salendo così in vetta alla classifica generale dopo la dodicesima tappa Jan Polanc è la nuova Maglia Rosa del Giro d’Italia 2019, sfilandola al compagno di squadra Valerio Conti al termine della dodicesima tappa. Il corridore sloveno sale così in testa alla classifica generale, chiudendo al sesto posto la frazione di oggi conclusa ...

Giro d’Italia 2019 - fuga bidone nella Cuneo-Pinerolo! Classifica ribaltata - Jan Polanc spaventa i favoriti! : fuga bidone in corso al Giro d’Italia 2019, la Cuneo-Pinerolo sta riservando grandissime sorprese: 25 uomini sono andati all’attacco in avvio della dodicesima tappa e hanno guadagnato un vantaggio massimo di addirittura 15 minuti. Gli atleti sono andati via di comune accordo, il gruppo ha lasciato fare e il margine dei coraggiosi di giornata è salito a dismisura: qualche uomo quasi sicuramente arriverà al traguardo e verosimilmente ...

Giro d’Italia 2019 - fuga bidone nella Cuneo-Pinerolo! Classifica ribaltata - Jan Polanc spaventa i favoriti! : fuga bidone in corso al Giro d’Italia 2019, la Cuneo-Pinerolo sta riservando grandissime sorprese: 25 uomini sono andati all’attacco in avvio della dodicesima tappa e hanno guadagnato un vantaggio massimo di addirittura 15 minuti. Gli atleti sono andati via di comune accordo, il gruppo ha lasciato fare e il margine dei coraggiosi di giornata è salito a dismisura: qualche uomo quasi sicuramente arriverà al traguardo e verosimilmente ...

Classifica Giro d'Italia 2019/ Valerio Conti maglia rosa - oggi le prime salite : Classifica Giro d'Italia 2019: Valerio Conti indosserà la maglia rosa anche nella dodicesima tappa oggi, si riparte con … in maglia ciclamino.