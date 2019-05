Stasera in Tv – 25 maggio | tutta la programmazione televisiva di oggi

Ballando con le stelle 2019 : ospiti e anticipazioni di Stasera 24 maggio : Ballando con le stelle 2019: ospiti e anticipazioni di stasera 24 maggio Poco tempo ci separa dall’ultima puntata di Ballando con le stelle 2019. La 14 esima edizione del talent show, condotto da Milly Carlucci, è sempre più vicina al traguardo. Infatti oggi 24 maggio alle 20.30 su Rai 1 andrà in onda la prima semifinale mentre la seconda verrà trasmessa domani 25. Nella puntata precedente Enrico Lo Verso è riuscito a tornare in gara ...

Ciao Darwin 2019 : ospiti e anticipazioni di Stasera 24 maggio su Canale 5 : Ciao Darwin 2019: ospiti e anticipazioni di stasera 24 maggio su Canale 5 Questa sera, su Canale 5, andrà in onda un la decima e ultima puntata di Ciao Darwin, programma di intrattenimento giunto all’ottava edizione. In seguito al grave incidente sui rulli che, qualche puntata fa, ha visto il concorrente Gabriele Marchetti tragicamente protagonista, il tipico percorso ad ostacoli è stato modificato. La sfida del Genodrome è stata ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 24 maggio 2019. Ultimi appuntamenti per «Ciao Darwin» - « L’Aquila – Grandi Speranze» e «Fratelli di Crozza» : Paolo Bonolis e Luca Laurenti - Ciao Darwin 8 Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle – Prima Semifinale Il dance show di Rai1, condotto da Milly Carlucci, giunge ad un momento cruciale: “la maratona della semifinale”. Pochi passi separano le coppie in gara dalla finalissima del 31 maggio. Lo scorso sabato si è tenuta la “staffetta del ripescaggio”, ma solo stavolta sarà possibile scoprire l’atteso risultato del ballottaggio tra le coppie ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Giovedì 23 Maggio 2019 : Film Stasera in TV: Passengers, Il commissario Montalbano: La piramide di fango, King Arthur, Fai bei sogni, La Ricerca della Felicità, Una notte da leoni 3, Mia moglie per finta, Una pallottola spuntata 2 e 1/2: l'odore della paura.

All Together Now : ospiti e anticipazioni di Stasera 23 maggio 2019 : All Together Now: ospiti e anticipazioni di stasera 23 maggio 2019 stasera 23 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda All Together Now. L’innovativo talent show, composto da sei puntate, approda al suo secondo appuntamento dopo il promettente esordio della settimana scorsa. Al timone del programma ci sarà Michelle Hunziker mentre J-Ax guiderà la giuria composta da 100 esperti di musica. Come infatti abbiamo già avuto modo ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 23 maggio 2019. Su Rai3 «Fai bei sogni» : Barbara Ronchi e Nicolò Cabras in Fai bei sogni Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La Piramide di Fango - Replica Fiction di Alberto Sironi del 2016, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Viene trovato il cadavere di un uomo, ucciso con un colpo di arma da fuoco. Si tratta di Gerlando Nicotra, contabile dell’impresa edile che gestisce il cantiere dove è morto. Numerosi indizi convincono ben presto ...

Stasera in tv - tutti i film e i programmi in onda il 22 maggio 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

Stasera in TV : i Film di Oggi Mercoledì 22 Maggio 2019 : Film Stasera in TV: Duisburg - Linea di sangue, Kingsman: Secret Service, Shall We Dance?, Amore & altri rimedi, Psycho, The Amazing Spider-Man, Knockout - resa dei conti, Veloce come il vento.

Live non è la D’Urso : ospiti e anticipazioni di Stasera 22 maggio 2019 : Live non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera 22 maggio 2019 stasera 22 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda Non è la D’Urso. Lo show serale condotto dall’amata conduttrice partenopea approda ad un nuovo appuntamento con tanti ospiti speciali e rivelazioni esclusive. Tanti sono stati i personaggi di spicco che hanno partecipato al programma e raccontato le proprie esperienze professionali e di vita ...

Programmi TV di Stasera - mercoledì 22 maggio 2019 : Shall We Dance Rai1, ore 21.25: Duisburg – Linea di sangue – 1^Tv Film Tv di Enzo Monteleone del 2019, con Daniele Liotti, Benjamin Sadler, Anna Ferzetti, Brenno Placido, Vincenzo Ferrera. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Un eccidio che ha scosso l’Europa intera. Una lunga scia di sangue che dalla cittadina tedesca di Duisburg riporta dritto sull’Aspromonte mostrando agli occhi del mondo che la malavita calabrese non è ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Martedì 21 Maggio 2019 : Film Stasera in TV: Rush, Come un Gatto in Tangenziale, 300 - L'alba di un Impero, Joy, Gli stagisti, Zohan, La fredda luce del giorno, 99 Homes.

Cartabianca e Dimartedì : ospiti e anticipazioni di Stasera 21 maggio 2019 : Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 21 maggio 2019 Oggi 21 maggio 2019 torna il consueto appuntamento con Cartabianca e Dimartedì. I due talk show condotti da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Floris su La7 anche questa settimana si sfideranno nella gara degli ascolti. Obiettivo comune di entrambe le trasmissioni è quello di stimolare il dibattito sociale attraverso un’attenta analisi delle trasformazioni ...

Stasera in tv - tutti i film e i programmi in onda il 21 maggio 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

The Voice 2019 : anticipazioni audizioni e cantanti Stasera 21 maggio : The Voice 2019: anticipazioni audizioni e cantanti stasera 21 maggio Oggi 21 maggio alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda The Voice 2019. Il talent show condotto da Simona Ventura approda al suo quinto e ultimo appuntamento con le Blind Auditions. Puntata decisiva quindi quella di stasera in cui i concorrenti si esibiranno con la speranza di conquistare un posto nella quadra dei coach. La settimana scorsa Giusy Ferreri ha sorpreso tutti ...