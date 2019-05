Sintomi e cause della cistite | un disturbo intimo molto diffuso | info su rimedi | cure e

Extrasistole - quando preoccuparsi? Cause e Sintomi dell’aritmia più comune : Le Extrasistole sono tra le patologie più frequenti e spesso benigne: ne soffre più dell’80% degli italiani. Si tratta dell’aritmia cardiaca tra le più comuni e spesso si verifica in persone perfettamente sane e non ha implicazioni terapeutiche. I sintomi sono: pallore, rallentamento del battito cardiaco, sensazione di temporaneo arresto del cuore, di nodo in gola, colpo al petto, sudorazione, nausea, debolezza, vertigini. In ...

Gastroenterite nel cane : Sintomi - cause e cura : La Gastroenterite nel cane è una malattia piuttosto comune proprio come lo è per gli esseri umani ma proprio per questo non bisogna cadere nell'errore di pensare di saper curare alla perfezione i nostri amici animali, traslando le cure che utilizziamo per noi su di loro, e facendo lo stesso anche per le diagnosi. (altro…)

Menopausa e premenopausa : cause - Sintomi - disturbi e rimedi : La Menopausa consiste nella cessazione del ciclo mestruale a causa dell’interruzione permanente della funzionalità delle ovaie. Nel linguaggio comune indica principalmente una drastica riduzione del flusso mestruale, ma a livello scientifico questa espressione viene utilizzata propriamente soltanto dopo 12 mesi dal manifestarsi dell’ultimo ciclo. I profondi cambiamenti ormonali che interessano il corpo nel momento in cui le ovaie ...

Periostite tibiale nella corsa : Sintomi - cause e rimedi : Uno dei più grandi nemici che accomuna tutti i runner è la Periostite tibiale: un’infiammazione del periostio, ovvero la membrana che avvolge tutte le ossa del nostro corpo che svolge la funzione di protezione, nutrimento e rigenerazione ossea. In caso di Periostite tibiale l’unica parte coinvolta è il periostio della tibia: l’infiammazione avviene a causa di un sovraccarico all’origine del muscolo tibiale posteriore dell’osso. Il sovraccarico ...

Mastite canina : cause - Sintomi e cure : Una femmina che ha appena partorito può facilmente contrarre la malattia chiamata Mastite canina, malattia tutt'altro che rara ma che si può riconoscere e curare. Andiamo a scoprire i sintomi più comuni e le possibili cure, premettendo che la cosa migliore e doverosa è quella di rivolgerci ad un veterinario per garantire al nostro cane le migliori cure possibili. (altro…)

Ischemia cardiaca : cos’è - cause e Sintomi : L’Ischemia cardiaca è una patologia causata dalla riduzione dell’afflusso di sangue e ossigeno al cuore. Viene causata dal restringimento improvviso di una coronaria, maggiore del 70%, ed è considerata una delle conseguenze più gravi di un infarto. Quali sono i sintomi dell’Ischemia cardiaca? I pazienti che sono colpiti da questo disturbo solitamente avvertono un forte dolore al petto che si irradia da dietro lo sterno in tutto il ...

Tubercolosi : cause - Sintomi e prevenzione : La Tubercolosi, detta anche TBC, è un’infezione polmonare che viene causata da un batterio. Questa patologia si diffonde con grande facilità tramite gli starnuti o la tosse delle persone contagiate. Basta inalare anche una piccolissima quantità di germi per contrarre la malattia. In una prima fase vengono prodotti dei granulomi, in seguito si presentano i primi sintomi evidenti della Tubercolosi. Chi è affetto da questa malattia presenta ...

Allergie alimentari : test - cause - Sintomi e alimenti : L'allergia alimentare è una reazione anomala che si sviluppa per una risposta immunitaria specifica e riproducibile all’ingestione di un alimento