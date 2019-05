Il videogioco creato da From Software e George R R Martin nuovamente confermato ma

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) Sono ormai alcuni mesi che si ipotizza una collaborazione trari degli acclamati Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, eR.R., scrittore che ha dato vita al mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e quindi de Il Trono di Spade. Oggi abbiamo quella che sembra l'ennesima conferma dopo l'ultimo rumor e le ultime rivelazioni distesso.In questo caso la conferma arriva dal profilo Twitter di Antonio Fucito, nota penna del giornalismo videoludico italiano che a quanto pare ha tra le mani delle conferme ma anche delle smentite molto interessanti su questo progetto. Fucito conferma l'esistenza del titolo ma esprime perplessità sul nome (il nome in codice è GR) e sulla possibilità che si tratti di un open-world a tutti gli effetti."Posso confermare l'esistenza del progetto, uno sviluppatore me ne ha parlato MOLTI anni fa. Potrebbe non ...

