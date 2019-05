Dead Island 2 è ancora in lavorazione secondo il CEO di THQ Nordic

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) A quanto pare2 non è morto. Come riporta VG247, durante una conferenza con gli investitori, THQha assicurato che il gioco è in.Lars Wingefors, CEO dell'azienda, ha dichiarato agli investitori di avere pazienza: il gioco si farà, ma non ha voluto commentare ulteriormente lo stato dei lavori. A quanto pare2 è uno tra gli 80 giochi in via di sviluppo dall'azienda, 48 dei quali sono già stati annunciati.2 era stato annunciato all'E3 del 2014 durante la conferenza di Sony, la cui uscita era prevista per l'anno successivo. Il gioco ha fatto un'ultima apparizione durante l'EGX del 2015, dopodiché è caduto nel dimenticatoio.Leggi altro...

