Boccia: collaborino tutti per ripartire

"Il Paese non riparte con lo slancio dovuto, necessario, che è alla nostra portata e che ci meritiamo", avverte il presidente di Confindustria,,all'assemblea annuale. Si prospetta una manovra da almeno 32 mld e le scelte non saranno "semplici o indolori". Sul prossimo voto: "La via è una sola: Europa più coesa e più forte che possa competere da pari con giganti come Cina e Usa"."Confindustria propone al governo e alle opposizioni di collaborareinsieme" per "una politica economica basata su realismo e pragmatismo".(Di mercoledì 22 maggio 2019)