L’insostenibile leggerezza della matematica | quando 3 + 3 fa 12

ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2019) Manca una partita alla fine di un campionato definito da alcuni “fallimentare”. Ma guardiamo un po’ dentro i numeri appoggiandoci a un fantasioso sliding doors. La Juve oggi è a 90 punti e il Napoli a 79. Un abisso di punti che permette ad alcuni di porre un timbro immeritato sulla stagione: fallimentare. Come si è creato questo divario di punti? Se lasciamo inalterate tutte le altre 35 partite disputate enucleando le due Juve – Napoli vediamo come cambierebbe la classifica appoggiandoci a qualche se.… Se (sliding doors) il Napoli quelle due partite le avesse pareggiate invece che perse, la Juve avrebbe 4 punti in meno, cioè sarebbe a 86 punti. Il Napoli avrebbe 2 punti in più e starebbe a 81 punti. Quattro punti di distanza a una partita dal termine, alla prima di Ancelotti, non avrebbe neppure fatto minimamente pensare a un fallimentostagione. Facciamo ancora uno sforzo ...

