Firenze - georgiano ubriaco minaccia passanti con coltello : fermato : Federico Garau L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha continuato ad aggirarsi per le vie del centro storico insultando e minacciando i passanti fino all'arrivo degli agenti della questura. Condotto in centrale, è stato denunciato Paura ieri sera in centro a Firenze, dove un cittadino straniero armato di coltello ha seminato il panico fra i passanti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il fatto si è verificato intorno alle ...