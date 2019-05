Intelligenza Artificiale applicata alla diagnostica medica | una soluzione per le

LG : Intelligenza Artificiale in tutti gli elettrodomestici per vederci e sentirci meglio : Il produttore sud coreano LG sta lavorando assiduamente per produrre una gamma completa di elettrodomestici dotati di Intelligenza Artificiale. Se ne parla da tempo e una recente nota ufficiale chiarisce quali benefici pratici intende apportare. Gli esperti dell’azienda hanno migliorato il chip di Intelligenza Artificiale dotandolo di un “motore neurale” capace di simulare meglio la rete neurale del cervello umano e di ...

Microsoft e Sony siglano alleanza storica. Insieme su cloud gaming e Intelligenza artificiale : Fino a qualche anno fa sembrava impensabile immaginare che le due maggiori multinazionali impegnate nell’industria videoludica potessero andare a braccetto, per collaborare alla creazione di servizi in grado di rivoluzionare l’intrattenimento del futuro. Ma le cose possono sempre cambiare e l’ipotesi appena descritta è diventata realtà. Lo conferma la fotografia che, in poche ore, ha fatto il giro del mondo, che mostra ...

Il volto umano dell'Intelligenza artificiale : A Roma il 17 maggio il convegno "Intelligenza artificiale e computer quantistici" (#IACQ) per discutere delle nuove tecnologie a confronto

Nel trailer di Black Mirror 5 - tra Intelligenza Artificiale - derive della tecnologia e realtà virtuale spunta anche Miley Cyrus : Black Mirror 5 debutterà su Netflix il 5 giugno con tre nuove storie, ancora una volta firmate da Charlie Brooker e con Annabel Jones nel ruolo di produttrice esecutiva. Il cast comprende Anthony Mackie – già visto in Avengers: Endgame –, Captain America: Civil War, Ant-Man e altri –, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace – Interstellar, BlaKkKlansman –, Damson Idris, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport – Shameless, ...

Il micio domestico diventa una tigre con l’Intelligenza Artificiale di Nvidia : Oltre ai volti umani, l’Intelligenza Artificiale di Nvidia è capace di cambiare anche il muso degli animali domestici. Grazie a un nuovo algoritmo pubblicato online, il micio domestico può diventare una tigre, l’amabile cagnolino un lupo, ad esempio. Il merito è del progetto PetSwap, che ha adattato la già nota tecnica di deepfakes per applicarla ad animali, uccelli, ma anche cibi e fiori. Si parte da un’immagine che ritrae ...

L'Intelligenza Artificiale può allenare una squadra di calcio? : L'intelligenza artificiale e il calcio. Alla fine della scorsa stagione, le cose non potevano andare peggio per il Leatherhead, squadra di calcio della settima divisione inglese: l'allenatore ha deciso di licenziarsi portandosi via la maggior parte della squadra, una multa aveva azzoppato il bilancio e il sogno di competere per la sesta divisione si era spento proprio nel corso dell'ultima partita. In un club composto da autisti per le consegne ...

La collezione di moda creata dall'Intelligenza artificiale : Dopo aver imparato a guidare un'auto, tradotto in musica il canto delle balene e completato una delle più celebri sinfonie incompiute, l'intelligenza artificiale ha creato la sua prima collezione di moda. Huawei ha usato i chipset e gli algoritmi montati sul suo ultimo smartphone top di gamma, il P30, per “Fashion Flair”, un progetto sperimentale con lo scopo di dimostrare che la tecnologia, combinata all'estro creativo umano, può ...

L’Intelligenza Artificiale nei tribunali fa ancora paura. Ma in realtà può essere davvero d’aiuto : I giuristi si allarmano per le macchine, per la robotica che sta invadendo le nostre vite e per le sperimentazioni di intelligenza artificiale. Taluni si scagliano contro questi mostri che renderebbero l’uomo un cyborg senza coscienza, distruggendo millenni di pensiero umanista e antropocentrico. Altri si dannano per comprendere le responsabilità per danni causati dalle macchine intelligenti: basti pensare a quali controversie potranno nascere ...

Alzheimer - così l’Intelligenza Artificiale aiuta a recuperare i ricordi svaniti : Una memoria virtuale, di riserva, a portata di smartphone in qualunque momento della giornata. Un prezioso alleato per le persone colpite dall’Alzheimer, nelle prime fasi dopo la diagnosi della malattia, scandita da perdita di memoria e disorientamento. Si chiama ‘Chat Yourself’ ed è un esempio di applicazione dell’intelligenza artificiale contro le demenze, che aiuta chi soffre di Alzheimer a ricordare aspetti fondamentali della propria vita: ...

Realtà Aumentata e Intelligenza Artificiale per scegliere le scarpe della giusta misura - arriva l’app di Nike : Si avvicina il giorno in cui, per comprare un paio di scarpe, non ci sarà più bisogno d’indossarle e fare qualche passo per capire se calzano comode. Basterà fotografare il piede con un’app, ci penserà l’Intelligenza Artificiale a decidere se saranno adatte e comode oppure no. L’idea, che sembra uscire dalla fantascienza, è di Nike, noto produttore di scarpe sportive. Ha annunciato che nel corso dell’estate ...

Nota per l'estro creativo delle sue collezioni, che le hanno permesso di varcare i confini del suo Paese e raggiungere le passerelle più ambite del mondo, nelle ultime cinque stagioni è stata una