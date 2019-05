Il Napoli non aveva mai battuto l’Inter 4 -1 in casa

ilnapolista

(Di lunedì 20 maggio 2019) I precedenti trae Inter sono statistiche note, ampiamente sfogliate alla vigilia di un incontro chepoco da dire per ildi Ancelotti, ma che ha riservato ugualmente sorprese e una gara ad alto livello. 146 le sfide tra le due formazioni, ma mai ilsi era imposto con tre gol di scarto sulla milanese al San Paolo. Il 4 ad 1 di ieri sera sa di disfatta per la formazione di Spalletti, non a caso oggi sul Corriere della Sera, Sconcerto l’ha definita una sconfitta “volgare”, aggiungendo che “non ha perso solo una partita, ha buttato via qualunque cosa avesse costruito negli ultimi due anni”. Non si può certo dire che sia tutto demerito dell’Inter però, perché ilha giocato ed ha giocato bene, il 4-1 ne è la dimostrazione. Un risultato che parla di supremazia e intensità, come ha sottolineato Ancelotti nel ...

