Gad Lerner torna in Rai | condurrà il talk show L' Approdo

La Zanzara - Cruciani replica a Gad Lerner : “Su Fazio non ho mai difeso Salvini. Ti sei bevuto il cervello - rutti falsità” : replica piccata di Giuseppe Cruciani, a conclusione della sua trasmissione “La Zanzara” (Radio24), al giornalista Gad Lerner, il quale, in un editoriale pubblicato ieri su Repubblica circa la crociata di Matteo Salvini contro Fabio Fazio, ha lanciato un j’accuse all’indirizzo di alcuni programmi televisivi e radiofonici, filo-sovranisti e compiacenti con il leader della Lega. Lerner menziona anche “La ...

Mare Jonio - Gad Lerner contro Matteo Salvini sui migranti : "Ride sui morti annegati - se non è razzismo questo" : "Ciao ciao a chi pratica il salvataggio in Mare. Solo questo sa dire il ministro Matteo Salvini dopo aver appreso che altri 70 migranti sono annegati ieri nel Mediterraneo". Gad Lerner non riesce a trattenersi e ogni volta che una nave Ong, in questo caso la Mare Jonio, viene respinta, perde il cont

Vicino/lontano su Gad Lerner "scelta tecnica - non politica" : Il premio quest'anno sarà consegnato allo scrittore e giornalista statunitense Franklin Foer - redattore di punta della prestigiosa rivista di cultura, scienza e attualità 'The Atlantic' - per il ...

Incontro Salvini-sovranisti : Gad Lerner alza il dito per fare una domanda ma non gli danno la parola : L'alleanza transnazionale che vuole cambiare l'Europa. Matteo Salvini, leader della Lega, ha lanciato la sua sfida in vista delle elezioni europee di fine maggio. Una sfida partita da Milano, assieme a Olli Kotro, Finlandia, Jorgh Meuthen, Germania, e Andres Vistien, Danimarca. Lunedì 8 aprile il numero uno del Carroccio ha riunito all'ombra della Madonnina, all'Hotel Gallia, i sovranisti d'Europa. Non c'erano tutti, ma c'era il leader tedesco ...

Rom Torre Maura - Gad Lerner contro i romani in rivolta : "Un gesto sacrilego" : "Un gesto sacrilego". Gad Lerner non ha dubbi e sulla vicenda della rivolta contro i rom a Torre Maura si schiera contro i romani. Gli abitanti del quartiere difficile della Capitale hanno protestato con forza contro il trasferimento di 70 nomadi nella locale struttura di accoglienza, sostenendo che

Gad Lerner replica a Salvini : 'Sbagliato togliere la cittadinanza a Ousseynou Sy' : Gad Lerner, intervistato da Servizio pubblico di Michele Santoro, si è lasciato andare a un commento che farà discutere sul grave episodio di presunto terrorismo avvenuto a Milano. Per il giornalista, la cittadinanza al senegalese con passaporto italiano non va toccata perché, a suo dire, la Costituzione lo vieta. Gad Lerner contrario alla revoca della cittadinanza Del dirottamento del bus con a bordo 51 bambini si è parlato a lungo, quasi ogni ...

Militanti di Forza nuova insultano Gad Lerner a Prato : "Ebreo" : In piazza del Mercato nuovo, dove i manifestanti di Forza nuova hanno tenuto un comizio nei cento anni dei Fasci c'è stato un episodio di intolleranza. All'arrivo dei manifestanti, che hanno comunque raggiunto la piazza a piedi lungo il percorso stabilito per il corteo ma senza sfilare ufficialmente, c'erano diversi giornalisti: tra loro Gad Lerner, che è stato appellato dai Militanti di Forza nuova con la parola "ebreo". Lo ha ...