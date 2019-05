Barcellona | commozione cerebrale per Semedo | notte in ospedale DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) Il difensore Nelsonsi è aggiunto alla lunga lista di infortunati del, a sei giorni dalla finale della Coppa del Re contro il Valencia. Il terzino portoghese si è procurato unadurante il 2-2 delcontro l'Eibar e si unisce a Luis Suarez, Marc-Andre ter Stegen, Philippe Coutinho, Ousmane Dembele e Kevin-Prince Boateng nel gruppo di giocatori in dubbio per la finale di Siviglia."rimarrà durante lasotto osservazione ina Bilbao, il giocatore dovrebbe tornare alunedì".