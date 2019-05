Allan-Napoli | Repubblica | “Resta in bilico la sua posizione De Laurentiis gli ha rivolto

Calciomercato Napoli - Gazzetta : “Già decise due cessioni e un acquisto a centrocampo. Resta il dubbio Allan” : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport annuncia grossi sviluppi a centrocampo Calciomercato Napoli, centrocampo rivoluzionato per la prossima stagione? Probabilmente si, almeno nelle alternative. Non è ancora ufficialmente aperta la sessione estiva per la compravendita e gli scambi tra club, ma le voci sono già tante. Il club azzurro, dopo l’ addio dell’ ormai ex capitano Marek Hamsik, medita sui nuovi innesti per ...

Napoli tra futuro e baci di Allan : il Mattino dei Tifosi live al Plebiscito : Anna Trieste porta il Mattino dei Tifosi a piazza del Plebiscito: che giudizio dai alla stagione del Napoli? Ne parliamo insieme, live su Facebook e sul Mattino.it.

Allan è tornato e giura amore al Napoli : Il Corriere dello Sport apre il commento alla partita di ieri del Napoli parlando dell’Allan ritrovato. Ritrovato dopo che l’abbandono del PSG aveva portato incertezze e insicurezza del suo gioco. La proposta di 7 milioni a stagione spiazzerebbe chiunque e non si può restar sereni dopo aver visto sfumare una proposta del genere Un labiale, due parole, una dichiarazione d’amore che sembra dire sono tornato. Lo aspettavano in ...

Allan e Rui - messaggi al Napoli : quel bacio vale più di un procuratore : Un gol dopo quindici mesi. Ma c'è un gesto di Allan, non tecnico, che dovrebbe valere più di tutto: il bacio alla maglia dopo la rete alla Spal. Il brasiliano, finito in un tunnel...

Spal-Napoli 1-2 - le pagelle : sorpresa Mario Rui - Allan super - Meret saracinesca : Spal-Napoli 1-2, le pagelle: Alex Meret 7,5 – Inoperoso per oltre un’ora di gioco, diventa protagonista improvvisamente. Prima per un errore in disimpegno che poteva costare caro, e poi per una serie di parate che dimostrano tutto il suo talento. Sfiora l’imoresa sul rigore di Petagna. Kevin MALCUIT 6,5 – Parte in sordina poi guadagna terreno e gioco. Annulla completamente il dirimpettaio Fares e si distingue per ...

Spal-Napoli 1-2 - pagelle / Alla corte di Re Carlo i migliori sono il fido Allan e il cavalier Meret : Meret. La sua partita in terra estense, a lui sempre cara, principia al 75’ nel modo peggiore: serve una pelota Alla pene di cane al grigio Fabian e che si trasforma automaticamente in un dono Alla Spal. Indi il riscatto con due paratoni, non contando quella su Antenucci in offside. E sul rigore di Comò Petagna la tocca pure – 7 Per più di un’ora spettatore non pagante sotto il diluvio di Ferrara, poi diventa l’uomo partita. Hai detto tutto tu, ...

Live Spal-Napoli 0-1 Allan porta gli azzurri avanti : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano SPAL e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...

PSG - nuovo assalto per Allan : stavolta il Napoli potrebbe cedere : Il Napoli dovrà difendersi nuovamente dagli assalti del PSG per Allan, avallati dal connazionale Neymar che sta facendo ‘pressioni’ Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha rifiutato le avances per Allan da parte del PSG nel mese di gennaio. Il calciatore brasiliano è rimasto alla corte di Ancelotti, ma adesso i parigini si sono rifatti sotto, secondo La Gazzetta dello Sport, anche grazie alle pressioni del connazionale Neymar che ...

Il Psg punta su Herrera. Il futuro di Allan per ora è al Napoli : Il futuro di Allan sembra essere quello di restare in azzurro. Almeno a leggere le indiscrezioni che trapelano da Mundo Deportivo che riporta il probabile svincolo a parametro zero del centrocampista spagnolo Ander Herrera (29 anni) dallo United in favore del Psg, con un contratto di 8 milioni a stagione. Il centrocampista di Bilbao andrebbe a sostituire Adrien Rabiot. Questa ipotesi farebbe tramontare la possibilità della partenza di Allan ...

Napoli - Corbo su Allan : “Voleva andare via - ha mollato da gennaio in poi” : Napoli, Corbo su Allan: “Voleva andare via, ha mollato da gennaio in poi” Napoli Allan Corbo| Il giornalista del quotidiano Repubblica, Antonio Corbo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte. Queste le sue parole. Le dichiarazioni di Antonio Corbo “Il Napoli, lo scorso anno, ha fatto benissimo in campionato. Quest’anno leggermente meno bene, ma non si può ...

Napoli-Cagliari - rischio forfait per Allan : le probabili formazioni : La Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Cagliari. Nel 4-4-2 di Carlo Ancelotti saranno indisponibili Diawara, Maksimovic e Chiriches, mentre Allan è da valutare. Possibile la conferma di Amin ...

Kiss Kiss – Doppio addio in casa Napoli : telefonata tra l’agente e De Laurentiis. Allan… : Calciomercato Napoli Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto ha dichiarato: “Si sono gettate le basi per Insigne per un possibile rinnovo fino al 2024. Procede ora il recupero fisico. Il nome più caldo resta quello di Lozano, si farà di tutto per portarlo a Napoli. Non è facile, ci sono molti club su di lui, ma il Napoli ci proverà. Su Veretout: piace non poco al Napoli, ma l’eventuale arrivo è legato ...

Canal+ : «Napoli - il Psg ha un accordo con Allan» : PARIGI, Francia, - Il Paris Saint-Germain tornerà alla carica per Allan . Già inseguito lo scorso gennaio, il centrocampista brasiliano del Napoli - secondo Canal+ - resta una priorità per il club di ...