huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) Penélopeè la musa di Pedro Almodóvar e in questi giorni arriva a Cannes per presentare il suo ultimo film “Dolor y Gloria”. Una pellicola autobiografica, in cui interpreta unche è ispirato alla madre del regista spagnolo. Appena arrivata sulla croisette, l’attrice si è raccontata a Vanity Fair.Il personaggio interpretato dallaricorda, quantomeno esteticamente, quelli a cui ha prestato il volto Sophia Loren durante la sua carriera. Quando glielo fanno notare, larisponde:Io e Pedro proviamo un’adorazione totale per Sophia Loren. La conosco, ho fatto un film con lei, la amo. Nell’ultima pellicola forse a ricordarla sono i costumi, l’aspetto estetico, ma la vera ispirazione è stata la madre di Pedro. In passato, per esempio, ci siamo ispirati a Sophia per il film ...

pensierosamente : RT @dantonio_luca: ??Venerdì favolose?? Penelope Cruz - meryanne61 : RT @dantonio_luca: ??Venerdì favolose?? Penelope Cruz - manulamanuz57 : RT @HuffPostItalia: Penélope Cruz: 'Da piccola mettevo la parrucca bionda e cantavo la Carrà. Il ruolo più difficile? Essere mamma' https:/… -