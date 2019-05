E' difficile farsi accettare... Michael Terlizzi in lacrime:

Michael riuscirà a superare la nomination? Lunedì si avrà il responso, ma nel frattempo Michael dovrà cercare di riflettere sulle parole di Francesca: la De Andrè, infatti, ha voluto subito chiarire che le sue non sono state critiche ma un modo per esortarlo a pensare. Terlizzi, infatti, è stato anche definito"paranoico" per alcuni suoi atteggiamenti: sta al giovane modello provare a far cambiare idea ai suoi coinquilini.

(Di venerdì 17 maggio 2019)ha avuto un momento di sconforto all'interno della casa del Grande Fratello, il giovane non riesce adil motivo per cui Francesca De Andrè lo ha nominato.Durante un confessionale, mandato in onda nel day-time dedicato al reality, ilha espresso il suo disappunto: "È, succedono queste cose qui e ci sto malissimo".Le dinamiche che si creano all'interno della casa stanno mettendo a dura prova, come fa notare anche Kikò, ma ad affrontare apertamente il giovane ci ha pensato proprio Francesca. "Ogni cosa che uno ti dice rimugini,svegliati, non ne voglio neanche più parlare", ha detto chiaramente la De Andrè, sottolineando che tropo spessofa discorsi che possono apparire infantili.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...