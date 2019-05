Perché la Corte dei Conti sta indagando sui voli di Salvini

agi

(Di giovedì 16 maggio 2019) I viaggi di Matteoa bordo di velidelle Polizia e dei Vigili del Fuoco finiscono in un dossier della procuradei Conti del Lazio. Si tratta di un fascicolo “esplorativo” per accertare se il ministro dell'Interno abbia viaggiato su aerei ed elicotteri della polizia al di fuori dei fini strettamente istituzionali. La mossa segue l'inchiesta di Repubblica sui tour per l'Italia del ministro dell'Interno, e in particolare sull'uso del lussuoso bimotore Piaggio P-180 - ribattezzato la "Ferrari dei cieli" - non solo per partecipare a eventi ufficiali ma anche per iniziative elettorali. La Procura guidata da Andrea Lupi - si legge sul quotidiano - ha aperto il fascicolo come atto dovuto, per chiarire se ci sia stato uno sperpero di risorse pubbliche. E nei prossimi giorni potrebbero essere chiesti atti al Viminale. Nel mirino ci sono più di venticon mezzi della ...

matteosalvinimi : Ecco perché è importante cambiare questa Europa, con il voto alla Lega del 26 maggio. Comunque io non cambio idea e… - vinci3375 : RT @laperlaneranera: Ancora aspettiamo la fine delle indagine della Corte dei Conti, senza assoluzioni fantasiose perchè 'non addetto ai la… - Monica79811279 : RT @Axen0s: io capisco che l'intellighenzia nostrana ha consigliato al pd di non fare opposizione perchè pare brutto, ma ricordo che la cor… -