In un video shock l’omicidio dell’atleta tunisina Imen Chatbouri

Atlanta-Lazio - Lotito shock : “ho mandato a fanculo Gasperini!” Inzaghi si complimenta col presidente [video] : Coppa Italia, Lotito beccato mentre si sfoga contro il tecnico dell’Atalanta Gasperini reo d’aver protestato per un rigore netto non concesso ai bergamaschi In casa Lazio è stata una notte di festa dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta. Il patron laziale Claudio Lotito è stato pizzicato in alcune espressioni poco eleganti durante la cena post-gara, nelle quali parla in modo critico nei confronti di Gasperini, ...

Storie Italiane - Sandra Milo shock : «Per pagare i debiti mi sono venduta ad un uomo» – video : Sandra Milo - Storie Italiane Rivelazione shock di Sandra Milo a Storie Italiane: l’ex musa di Fellini, nella puntata del programma di Eleonora Daniele andata in onda ieri, ha infatti confessato di essersi concessa ad un uomo, in passato, per pagare i suoi debiti con il fisco. Visibilmente commossa, l’attrice ha parlato per la prima volta di questo aneddoto delicato della sua vita. Dopo aver reso pubblici i suoi problemi ...

Meteo shock in Messico : grandine come palle da tennis danneggia auto e finestre [FOTO e video] : Forti tempeste si sono abbattute sullo stato di Nuevo León, nel Messico nordorientale, provocando inondazioni e grandinate shock che hanno distrutto le finestre delle case e i vetri delle automobili. In almeno 10 comuni dello stato è stata registrata grandine dalle dimensioni di palle da golf o tennis, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo. La Protezione Civile di ...

Maltempo - temporali shock al Nord : apocalisse di grandine su Novara e Malpensa - chiuso l’Aeroporto [FOTO e video LIVE] : Ampiamente previsto dalle nostre Previsioni Meteo, il Maltempo è arrivato puntuale come un orologio svizzero e nel pomeriggio si stanno verificando fuorisi temporali al Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia, con intense grandinate e temperature in picchiata. L’area più colpita è stata al momento quella al confine tra Piemonte e Lombardia: a Novara sono caduti 10mm di pioggia ma soprattutto la città è stata ricoperta da un abbondante ...

Liverpool - paura per Salah : l’egiziano sviene dopo uno scontro-shock [video] : Momo Salah è stato lo sfortunato protagonista di uno scontro bruttissimo con un avversario che lo ha costretto a lasciare il campo Momo Salah ha fatto prendere un discreto spavento ai tifosi del Liverpool durante la gara contro il Newcastle. Il centravanti egiziano a seguito di uno scontro con un avversario, è stramazzato al suolo apparentemente senza sensi. Il calciatore è stato subito soccorso dai medici e poco dopo si è ripreso, uscendo ...

Le foto shock di Emilia Clarke dopo le due operazioni al cervello : “Il Trono di Spade mi ha salvato” (video) : Nelle ultime settimane, Emilia Clarke è al centro dell'attenzione mediatica e non solo perché l'attrice è tra i protagonisti de Il Trono di Spade. dopo aver raccontato al New York Times il dramma della sua malattia (due aneurismi celebrali che l'hanno colpita durante le riprese delle prime stagioni della serie), la star ha ricordato quei momenti difficili e ne ha parlato in un'intervista al Sunday Morning sul canale CBS. Tutto è iniziato nel ...

WrestleMania 35 – Momento shock : Triple H strappa il piercing di Batista con un paio ti tenaglie! [video] : Momento shock nel match di WrestleMania 35: Triple H strappa il piercing dal naso di Batista con un paio di tenaglie Il match fra Triple H e Batista era uno dei più attesi di WrestleMania 35. HHH è salito sul ring pronto a vendicare l’onore di Ric Flair, suo grande amico ed ex compagno ai tempi dell’Evolution, picchiato brutalmente da Batista nelle scorse settimane. Hunter ha deciso di mettere in palio la sua carriera in un ...

Inizio Aprile shock sulle Alpi - un metro e mezzo di neve fresca : FOTO e video impressionanti da Formazza - Cervinia e Madesimo [GALLERY] : Maltempo – Sta nevicando in modo copioso sulle Alpi da ieri sera. Nel Verbano-Cusio-Ossola gli accumuli più significativi, con più di un metro di neve ai 1.280 metri di altitudine di Formazza. Dopotutto le nevicate più intense e abbondanti si verificheranno nelle prossime ore, tra stasera e domani mattina, al Nord/Est (Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia). Le Dolomiti saranno letteralmente sommerse dalla neve. Allarme nelle ...

Sampdoria-Milan - incredibile papera di Donnarumma : inizio shock al Marassi per i rossoneri [video] : La Sampdoria segna al 1° minuto del primo tempo contro il Milan: inizio shock per i rossoneri a Marassi, incredibile papera di Donnarumma Una papera incredibile di Gigio Donnarumma fa partire in salita il match del Milan contro la Sampdoria allo Stadio Marassi. I blucerchiati sono in vantaggio al primo minuto del primo tempo a causa di un erroraccio del portiere rossonero, che ha messo nei piedi di Defrel il pallone del primo gol della ...

Infortunio Nurkic - immagini shock : tibia e perone spezzati [video] : Jusuf Nurkic è stato uno dei protagonisti della notte NBA suo malgrado a causa di un Infortunio shock che ne condizionerà la stagione A 20 giorni dai playoff è successo ciò che di peggio non poteva accadere per Nurkic, Portland e per tutti gli appassionati di basket che vorrebbero vedere lo spettacolo della NBA ai suoi massimi. Un Infortunio shock che sconsigliamo di guardare ai deboli di stomaco, un Infortunio che terrà a lungo ai box il ...

video shock sui delfini dal Giappone : anche loro hanno istinti suicidi? : Potrebbe trattarsi di un istinto suicida Un fermo immagine estrapolato dal Video Un Video girato nell'acquario Giapponese Umi Kirara Aquarium sta facendo il giro del mondo e sta impressionando ...

Viking Sky - la nave da Crociera diventa un inferno per 1.300 passeggeri in Norvegia in balia del mare in tempesta [FOTO e video SHOCK] : 1/13 ...

video promo Grey’s Anatomy 15×19 - un episodio shock per Jo e sua madre con avvertimento ai telespettatori : Grey's Anatomy 15x19 si preannuncia come un episodio shock per la sua protagonista. A memoria di telespettatore è la prima volta che un episodio del medical drama di Shonda Rhimes contiene un esplicito avvertimento ai telespettatori, invitandoli a valutare con discrezionalità se sia il caso di guardare o meno l'episodio, visto che tratta un tema molto delicato. Ogni fotogramma del promo di Grey's Anatomy 15x19 lascerebbe pensare che il ...

Tra luci al neon e un concentrato di nostalgia il remake di System Shock prende vita in un lungo video gameplay : Sono giorni davvero importanti per tutti i fan dell'universo di System Shock. Dopo il teaser trailer brevissimo ma sicuramente d'impatto di System Shock 3, ora possiamo dare un'occhiata a un altro progetto, quello di Nightdive Studios.Che lo si chiami remake o reboot, il ritorno di System Shock non ha ancora una data di uscita ma il video gameplay della pre-alpha mostrato alcune ore fa sembra davvero molto interessante. Il video gameplay di più ...