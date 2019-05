Grande Fratello 16 | resoconto sesta puntata | Mila eliminata | Serena in nomination

Blastingnews

(Di martedì 14 maggio 2019) Gli argomenti di discussione non sono certo mancati nel corso delladel16, trasmessa ieri in prima serata su Canale 5. Si attendeva una squalifica per Francesca De Andrè, sia per gli appellativi usati controSuarez che per le parole che hanno indignato Gessica Notaro, ma alla fine non è stato preso nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare. La nipote di Faber ha avuto modo di rivedere il suo fidanzato, mentreRutelli ha incontrato una ex compagna di classe della elementari. Spazio inoltre alla nuova eliminazione, con l'uscita di scena della stessa Suarez, oltre che alle nuoveche hanno portato quattro concorrenti al televoto.16: Francesca incontra Giorgio Ladel16 si è aperta con l'ingresso di Cristiano Malgioglio in abito da sposa. Il motivo? "Ho sposato Marco ...

trash_italiano : Grande Fratello 16, Francesca De André attacca ancora Mila Suarez: 'mongoloide' [VIDEO] - GrandeFratello : In questo Grande Fratello succede... di tutto! Ecco una piccola anticipazione di stasera! #GF16 - mecna : Il Grande Fratello quest’anno è troppo anche per me. -