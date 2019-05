Elezioni | Caltanissetta | tra i cinque assessori nessun attivista storico

Elezioni Sicilia - al M5s il derby di governo : vince a Caltanissetta e Castelvetrano. Lega sconfitta a Gela e a Mazara : Sorride M5s che ora cercherà di monetizzare per le europee del 26 maggio, mentre resta a mani vuote la Lega che perde la doppia sfida, seppure di misura, con i suoi candidati e non riesce a fare lo sgambetto nell’isola agli alleati grillini. L’esito dei ballottaggi in Sicilia, dove si è votato in cinque comuni, fa segnare l’en plein dei 5stelle, che vincono in due città emblematiche, dopo avere perso Bagheria e Gela conquistate cinque anni fa: ...

Elezioni : neo sindaco Caltanissetta Gambino (M5S) - 'Vinto grazie ai voti liberi' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Sono tutti voti liberi, sono tutti voti liberi", ha continuato a ripetere il neo sindaco del M5S di Caltanissetta Roberto Gambino, subito dopo l'elezione. "Ho una grande responsabilità adesso", dice ancora il primo cittadino appoggiato dai grillini. Gambino ha vinto c

Elezioni : a Caltanissetta al voto il 42 - 6 per cento di votanti : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Neppure la metà dei cittadini si è recata ieri al voto a Caltanissetta per eleggere il proprio sindaco. Nell'unico capoluogo al voto hanno votato 24.001 elettori (sui 56.294 aventi diritto) pari al 42,64% con un calo del 13,89% rispetto al primo turno quando aveva vota

Elezioni : 9 e 10 maggio Di Maio in Sicilia - tappa a Castelvetrano e Caltanissetta : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Ritorna in Sicilia, il 9 e il 10 maggio, il vice premier Luigi di Maio. Il leader del M5s sarà nell'Isola per sostenere i candidati sindaci pentastellati al ballottaggio. Il primo appuntamento è alle 20 a Castelvetrano (Trapani), dove parteciperà al comizio del candidat

Elezioni comunali in Sicilia - i risultati. Caltanissetta - centrodestra avanti : Ballottaggio in cinque Comuni, compreso il capoluogo Caltanissetta . Vittoria al primo turno a Bagheria , Palermo, e Aci Castello , Catania,. Sono questi i principali risultati delle Elezioni ...

Elezioni Sicilia - i risultati : bene il centrodestra - M5s perde Bagheria e Gela ma va al ballottaggio a Caltanissetta : Si profila una vittoria al primo turno solo a Bagheria (Pa) mentre negli altri sei comuni, al voto in Sicilia col maggioritario, si andrà ai ballottaggi. A scrutinio ancora in corso, i dati parziali indicano una battuta d’arresto del M5s nei comuni dove il movimento aveva vinto le ultime amministrative (Bagheria e Gela), un buon risultato della Lega anche se non sfonda rispetto alle piazze strapiene che avevano accolto Matteo Salvini e la buona ...

Elezioni Sicilia - voto in 34 comuni : da Caltanissetta a Corleone. Alle 19 affluenza in calo al 45 per cento : Mezzo milione di elettori è stato chiamato Alle urne domenica per eleggere sindaci e consiglieri di 34 comuni della Sicilia. Una tornata elettorale che, qualsiasi saranno i risultati degli scrutini in corso nella notte, è stata contraddistinta da un’affluenza in calo Alle urne. Alle 19 aveva votato il 45 per cento (196.455) dei 436.567 elettori. A Caltanissetta, unico capoluogo dove si vota, è andato Alle urne il 43,55% degli elettori, il ...

Elezioni Sicilia - si vota in 34 comuni : da Caltanissetta a Corleone. Alle 12 affluenza in calo al 15 per cento : Mezzo milione di elettori è chiamato Alle urne per eleggere sindaci e consiglieri di 34 comuni della Sicilia. Alle 12 l’affluenza Alle urne era in calo in tutti i centri rispetto alla scorsa tornata delle amministrative. In generale a metà giornata ha votato il 15,06% dei 436.567 elettori. A Caltanissetta, unico capoluogo chiamato al voto, si è espresso il 15,01% degli elettori il 2,43% in meno rispetto Alle precedenti comunali. I dati ...