Al Giro ci sono Hatsuyama e lo sprint | Tutto il resto è noia

Il virus Wannacry è ancora in Giro e 1 - 7 milioni di computer sono a rischio : Schermata che informa l’utente dell’infezione del Wannacry (screenshot del programma) sono ormai già passati due anni dalla diffusione globale di uno dei ransomware più potenti della storia, Wannacry, ma quasi due milioni di computer sono ancora esposti a un possibile attacco. Wannacry ha infettato centinaia di migliaia di computer in oltre 150 paesi nel giro di poche ore nel 2017, sequestrando i file degli utenti e richiedendo un ...

Giro d’Italia - Ackermann incredulo per la vittoria di tappa : “sono senza parole” : Giro d’Italia, Ackermann della Bora – Hansgrohe ha vinto la seconda tappa della corsa: maglia rosa ancora a Roglic Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe), con una volata imperiale, ha battuto sul traguardo di Fucecchio i velocisti Viviani e Ewan. Visibilmente emozionato dopo il traguardo ha detto “sono senza parole“. Il campione nazionale tedesco è al debutto in un grande Giro ed ha sfruttato al meglio la prima ...

Giro d’Italia – Retroscena Mikel Landa : “fermato dall’allergia! Sulla salita stavo male - sono scoppiato” : Mikel Landa giustifica la sua brutta prova nella cronometro iniziale del Giro d’Italia con un problema di salute: l’allergia ha impedito al corridore spagnolo di disputare una buona gara La cronometro inaugurale del Giro d’Italia ha regalato subito i primi verdetti: c’è chi come Roglic e Yates, rispettivamente primo e secondo, ha rispettato le attese, chi le ha un po’ deluse come Dumoulin (5°) e chi come Mikel ...

Giro d’Italia – Nibali e le prime scintille… verbali con Yates : “non mi sono offeso” : Nibali-Yates: tutto chiarito? Le parole dello Squalo dello Stretto prima della partenza della seconda tappa del Giro d’Italia 2019 Il Giro d’Italia 2019 è iniziato nel segno del botta e risposta tra Vincenzo Nibali e Simon Yates. Dopo la cronometro di ieri di Bologna, che ha aperto ufficialmente le danze e ha visto lo Squalo dello Stretto conquistare un ottimo terzo posto, alle spalle di Roglic e Yates, il messinese della ...

Ballando con le Stelle 2019 - Todaro furioso ma Selvaggia non risparmia la De Girolamo : «Qui i voti li devi prendere davvero - non ci sono le liste bloccate. Il popolo non ti ha mai votato» : Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro Alta tensione a Ballando con le Stelle 2019 tra Raimondo Todaro e la giuria del talent show condotto da Milly Carlucci. L’insegnante di ballo, già dalla scorsa settimana, ha infatti sottolineato come la “compagna” Nunzia De Girolamo, dal suo punto di vista, venga continuamente penalizzata – con dei voti più bassi rispetto a quanto meriterebbero le sue performance – per cose che ...

Ballando con le Stelle : Todaro (furbamente?) contro tutti - Lucarelli a De Girolamo : "Qui devi prendere i voti - non ci sono liste bloccate" : Raimondo Todaro di nuovo contro tutti.prosegui la letturaBallando con le Stelle: Todaro (furbamente?) contro tutti, Lucarelli a De Girolamo: "Qui devi prendere i voti, non ci sono liste bloccate" pubblicato su TVBlog.it 11 maggio 2019 23:39.

Giro d’Italia 2019 - Paolo Slongo : “Soddisfatto di Nibali - siamo tra i primi : acquisita fiducia. Domani? Ci sono insidie…” : Il Giro d’Italia 2019 è incominciato in maniera positiva per Vincenzo Nibali che ha concluso la cronometro d’apertura al terzo posto, attardato di 23” da Primoz Roglic e di 4” da Simon Yatez. Lo Squalo ha palesato un’ottima forma lungo gli otto chilometri percorsi nel cuore di Bologna, ha ben interpretato il tratto pianeggiante e ha poi spinto un buon rapporto sulle rampe che hanno condotto in cima al San Luca ...

Giro d’Italia 2019 - Simon Yates e Miguel Angel Lopez fanno paura. Cronometro eccellente - in salita possono fare male : Primoz Roglic giganteggia nella Cronometro d’apertura del Giro d’Italia, Vincenzo Nibali si difende egregiamente perdendo solo 23” dallo specialista sloveno ma ci sono altri due ciclisti che festeggiano per l’esito della prova contro il tempo che è andata in scena oggi a Bologna: Simon Yates e Miguel Angel Lopez. Il britannico ha concluso in seconda posizione a 19 secondi dal vincitore, il colombiano ha accusato 28” ...

Giro d’Italia – Roglic trionfa nella prima tappa : “sono partito forte - c’era poco da essere tattici oggi” : Primosz Roglic trionfa nella cronometro inaugurale del Giro d’Italia: una prima tappa dove lo sloveno ha dato il massimo, mettendo da parte eventuali tatticismi La prima tappa del Giro d’Italia, la cronometro inaugurale da Bologna a San Luca, è andata a Primosz Roglic, risultato il ciclista più veloce. Nel post gara, intervistato dalla Rosea, Roglic ha analizzato così la sua prova: “sono contento della prestazione di oggi. Ho ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Mi sono gestito bene. Aspettiamo Yates - ha detto che dobbiamo andare in bagno…” : Vincenzo Nibali ha impressionato durante la prima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo si è particolarmente distinto nel corso della cronometro generale che ha aperto le danze a Bologna. Il capitano della Bahrain-Merida ha stampato il secondo tempo pagando dazio soltanto dall’indemoniato Primoz Roglic, il siciliano ha accusato 23 secondi di ritardo dal quotato sloveno ma allo stesso tempo è riuscito a fare meglio di altri due ...

Ballando con le Stelle - De Girolamo risponde al M5s : “Linea Verde? Io sono già in tv. Voi pensate a governare il Paese” : Nunzia De Girolamo ha finito di fare politica. Vuole ballare. La concorrente di Ballando con le Stelle, ex deputata di Forza Italia e ministra del Nuovo Centrodestra, ha risposto agli esponenti del Movimento 5 Stelle. I grillini avevano attaccato l’ex berlusconiana, dopo che ieri era stata diffusa l’indiscrezione di un suo prossimo impegno come conduttrice di Linea Verde su Rai 1. “Nella Rai del cambiamento come si può ...

Giro d’Italia 2019 : i gregari che possono risultare decisivi per i capitani. Dallo squadrone Astana al duo Caruso-Pozzovivo per Nibali : Per vincere una grande corsa a tappe ci vogliono sì i valori, il talento nato, la forza giusta per affrontare a muso duro le posizioni che contano nella classifica generale, ma anche una squadra forte, unita, compatta, determinata, preparata alle proprie spalle. E qui subentra l’affascinante figura del gregario, essenziale per ogni grande capitano. Va bene essere favoriti per la vittoria finale, ma durante le tre settimane di un Giro ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Una corsa che mi ha dato tantissimo. Darò tutto ma gli avversari sono molto forti” : Vincenzo Nibali è pronto a raccogliere la sfida del Giro d’Italia 2019. Lo sloveno Primož Roglic e l’olandese Tom Dumoulin fanno paura ma lo Squalo non vorrà certo recitare il ruolo del comprimario. Il corridore nostrano è consapevole che in questa corsa Rosa si dovrà limitare al meglio il distacco a cronometro per poi sfruttare la terza settimana, provando a smuovere le acque nella frazione di Como, che ricorda da vicino il Giro di ...

