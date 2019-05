Tre persone sono state trovate morte in una stanza di albergo in Baviera con ferite di

Firenze. Abusivismo commerciale : oltre 4 mila pezzi sequestrati e Tre persone denunciate : Prosegue la lotta all’Abusivismo commerciale da parte della Polizia Municipale. Durante le festività pasquali ed i due ponti del 25

Egiziani narcotizzavano le persone sul Treno per derubarle : La banda criminale, che agiva a bordo della tratta Napoli-Roma, è stata incastrata grazie al lavoro degli agenti della Polfer. Una condanna a 7 anni di reclusione per Hassan Mohamed, mentre i suoi complici hanno ricevuto una pena pari a 2 anni e 4 mesi. La banda di stranieri, che aveva messo a punto un piano ben congegnato, era finita in manette l'11 aprile dello scorso anno, grazie al lavoro degli agenti della Polfer.--Da tempo, infatti, i ...

Sesso sotto la minaccia fisica e psichica. Arrestato "santone" e alTre due persone : Roberto Chifari Sette mesi di indagine per scoprire gli autori (due uomini e una donna) che avevano creato una rete di prostituzione e Sesso in cambio di piccole regalie Sesso sotto la minaccia psichica e fisica. Truffa ai danni di persone i condizioni di difficoltà. Una brutta storia di degrado sociale che arriva da Montelepre, un piccolo paesino della provincia di Palermo. I carabinieri dopo lunghe indagini hanno Arrestato tre ...

Migranti - nuova tragedia nel Mediterraneo : morte olTre 60 persone : Al largo della Tunisia il più grave incidente da quando circa 117 persone erano decedute o andate disperse a metà gennaio...

Colti in flagrante menTre si scambiano droga : due persone arrestate : Roma – Due le persone arrestate per spaccio di sostanza stupefacente in concorso: entrambi italiani rispettivamente di 46 e 45 anni. E’ accaduto a Roma durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia. All’interno di un parco con area giochi per bambini, i poliziotti, confondendosi ...

Libia : tv - Isis torna a colpire - uccise Tre persone nel sud : ANSAmed, - IL CAIRO, 9 MAG - L'Isis é tornato a colpire in Libia nell'arco di pochi giorni: lo Stato islamico ha rivendicato un attacco compiuto la notte scorsa in un piccolo centro del sud del Paese, ...

Roma - nuovo blitz contro il clan Casamonica : arrestate 22 persone - giro d’affari da olTre 100mila euro al mese : Altro duro colpo al clan dei Casamonica: i carabinieri di Roma hanno arrestato 22 persone, tra le quali anche membri della famiglia, con l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’organizzazione criminale era attiva principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba. Stimato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, il gip del ...

Altro colpo ai Casamonica - la Polizia arresta alTre 22 persone : Roma, 9 mag., askanews, - In Roma, Trapani, Foggia, Voghera, PV,, Paola, CS,, Nuoro e Tornimparte, AQ,, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina stanno dando esecuzione ad una ordinanza di ...

Oxfam : due miliardi di persone non hanno accesso ai farmaci. Solo nel 2017 sono morti Tre milioni di bambini : Nel 2017, più di tre milioni di bambini sono morti perché non avevano accesso a vaccini e farmaci di base. È questa la misura del costo, spesso insostenibile, delle cure mediche. Al mondo, sono circa due miliardi le persone che non possono permettersi neanche quelle essenziali. Una disuguaglianza che colpisce soprattutto i paesi più poveri, ma che impatta anche in Italia, dove il costo dei farmaci rappresenta il 20% della spesa sanitaria ...

Troppa energia elettrica per quella casa disabitata : Tre persone nei guai : La polizia a Cagliari ha fermato tre persone che avevano allestito due vere e proprie serre di marijuana che alimentavano...

MORTE MARIO BIONDO - ALTre persone COINVOLTE?/ Video Le Iene : 'Ci sono delle prove...' : MARIO BIONDO, nuove ombre sulla MORTE del cameraman. Video, detective spagnolo rivela a Le Iene: "Ho delle prove ma non posso divulgarle perché...".

Grande Fratello 16 - Fabrizia De Andrè parla di Giorgio Tambellini : "Mi ha detto che lui era insieme ad alTre persone" : Ieri sera Francesca de Andrè ha subìto un brutto colpo davanti alle foto del suo fidanzato Giorgio Tambellini in compagnia dell'influencer Rosy Zamboni, la sua reazione alla visione degli scatti pubblicati dal settimanale Oggi è stata furiosa sia durante la chiacchierata con Barbara d'Urso che nella casa in più sfoghi con gli inquilini. Gli scatti scottanti hanno portato Francesca ad una crisi molto delicata.Il giorno dopo l'infelice ...

Lavarsi le mani : un semplice gesto che poTrebbe salvare ogni anno olTre 8 milioni di persone : «Un’occasione importante nella lotta alle infezioni correlate all’assistenza, un’occasione per noi operatori, oltre che per la sicurezza dei pazienti ricoverati nelle nostre strutture». Così ieri il direttore dell’unità operativa Direzione igiene e controllo delle infezioni ospedaliere, professor Paolo Castiglia, ha aperto l’incontro dedicato alle celebrazioni per la giornata mondiale per l’igiene delle mani ...

La bufera di neve sorprende il festival tecno. Trenta persone curate per ipotermia : Sono circa 10 mila i giovani che lo scorso weekend hanno partecipato al Teknival, festival di musica tecno non autorizzato che si tiene ogni anno in diversi Paesi europei in un luogo segreto, rivelato ...