Taglio dei Parlamentari confermato | riceve il via libera dalla Camera

Taglio dei parlamentari - via libera della Camera : ... con l'Italia che è l'unica Repubblica parlamentare ad averlo: era meglio un unica Camera politica di 500 deputati e un Senato delle Regioni, come la riforma Boschi.

Riforme : secondo ok della Camera al Taglio dei parlamentari : Articolo aggiornato alle ore 16,15 del 9 maggio 2019. Via libera dell'Aula della Camera alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, dagli attuali 945 (315 senatori e 630 deputati) a 600 complessivi (200 senatori e 400 deputati). Un taglio di 345 eletti, ovvero un terzo dei parlamentari attualmente previsti. I voti a favore sono 310, i contrari 107 e 5 astenuti. Hanno votato contro Pd, Leu e una parte del gruppo Misto. ...

Taglio dei parlamentari - la Camera approva : M5s - Lega e Fi a favore. Pd vota contro. La legge è a metà percorso : La Camera ha approvato la proposta di legge costituzionale che taglia il numero di senatori e deputati. I sì sono stati 310 (M5s, Lega, Fi e Fdi), i no 107 (Pd, Leu, +Europa, Civica Popolare), gli astenuti 5 (NcI), Visto che l’Aula di Montecitorio ha confermato il testo licenziato dal Senato, si tratta della prima delle due letture conformi previste dalla costituzione per le modifiche della Carta. La seconda può solo approvare o bocciare il ...

Alla Camera si discute il Taglio dei parlamentari - ma l'aula è vuota per il ponte del Primo Maggio : A Montecitorio si discute della legge taglia-onorevoli, ma la Camera è deserta. Erano appena una quindicina i deputati che ieri erano presenti in aula per l'inizio della discussione della riforma costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano:Insomma, in molti hanno fatto il ponte del Primo Maggio anche se domani c'è aula, così come giovedì e venerdì. Ma il deputato ...