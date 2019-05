Giro d’Italia 2019 | la startlist completa al via della Corsa Rosa

termometropolitico

(Di venerdì 10 maggio 2019): laal viaLa stagione dei grandi giri comincia come sempre dald’Italia. Laquest’anno partirà da Bologna per arrivare a Verona, per un totale di 3518 chilometri suddivisi in ventuno tappe, che vedranno il gruppo impegnato da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Il percorso toccherà tredici regioni e al via saranno presenti 176 corridori suddivisi in 22 squadre, le 18 appartenenti al Circuito World Tour e le quattro wild card provenienti dal circuito Professional Continental. Andiamo a vedere di seguito tutti i nomi dei partecipanti al via di questa 102a edizione del. LEGGI ANCHE: Androni, Bardiani, Israel e Nippo per un successod’Italia: Landa con il numero 1, l’Astana la piùMOVISTAR TEAM (SPAGNA) 1 LANDA Mikel2 AMADOR Andrey3 CARAPAZ Richard4 ...

