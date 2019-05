Stati Uniti sequestrano una nave della Corea del Nord | Ha violato le sanzioni

Stati Uniti - prezzi produzione aprile crescono come attese : Frenano i prezzi praticati all'industria americana rispetto al mese precedente . Secondo il Dipartimento del Lavoro americano, BLS,, i prezzi alla produzione hanno registrato un aumento dello 0,2% nel ...

Stati Uniti - deficit bilancia commerciale torna a crescere : Risale un po' il deficit commerciale americano a marzo anche se meno del previsto . La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 50 miliardi di dollari , in lieve aumento rispetto al ...

Stati Uniti - sussidi disoccupazione calano meno del previsto : Poco variate le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 4 maggio 2019. I "claims" sono risultati pari a 228.000 unità , in calo di sole 2 mila unità rispetto alle 230 ...

Gli Stati Uniti non sanno come gestire tutti i richiedenti asilo : Il problema non sono tanto i numeri quanto che i migranti usano gli ingressi legali: c'è un picco senza precedenti di regolari richieste di protezione, e il sistema burocratico sta collassando

Un senatore degli Stati Uniti vuole introdurre una legge per vietare le loot box nei giochi per minori : Un senatore degli Stati Uniti ha in programma di introdurre una legge per vietare le loot box nei giochi orientati verso i minori, riporta VG247.com.Il senatore del Missouri, Josh Hawley, vuole impedire ai publisher di includere loot box nei titoli commercializzati per i bambini. La legge che ha proposto proibirebbe anche ai bambini di accedere alle loot box nei giochi commercializzati per gli adulti.Secondo Hawley, la sua legge sulla protezione ...

Stati Uniti e Russia - superpotenze anche dell'arte : da Venezia In tanti aspetti dell'organizzazione la Biennale di Venezia è migliorata, dalle toilette ai punti di ristoro, eppure ci permettiamo di suggerire ancora un upgrade: è troppo poco un solo ...

Chiude la centrale nucleare di Three Mile Island - in Pennsylvania - dove nel 1979 avvenne il più grave incidente nucleare degli Stati Uniti : La centrale nucleare di Three Mile Island, in Pennsylvania, Chiuderà entro il 30 settembre: lo ha annunciato mercoledì Exelon, la principale compagnia per la fornitura di energia elettrica degli Stati Uniti, che gestisce l’impianto. Three Mile Island è famosa per

Russiagate - Gli Stati Uniti a un passo da crisi costituzionale. Il Senato invia ordine di comparizione a Donald Trump Junior : Gli Stati Uniti, per la prima volta nella presidenza Trump, sono a un passo dalla crisi costituzionale, con uno scontro tra repubblicani e democratici che rischia di arrivare alla Corte Suprema. La tensione e' salita dopo che il presidente ha invocato il privilegio esecutivo per evitare la consegna al Congresso del rapporto completo di 448 pagine redatto dal procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, come richiesto dalla Camera a ...

Oltre il 60% dei possessori di Nintendo Switch negli Stati Uniti possiede anche PS4 o Xbox One : L'analista NPD, Mat Piscatella, ha rivelato che Oltre il 60% dei possessori di Nintendo Switch negli Stati Uniti possiede anche una PS4 o una Xbox One, riporta Segmentnext. È una conferma che la proprietà multipiattaforma tra i possessori di Nintendo Switch è molto alta.Tuttavia, tenete presente che il report di NPD riguarda solo le persone che vivono negli Stati Uniti. È possibile che la situazione sia simile anche in altre parti del mondo.Ciò ...

Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni imposte a un generale venezuelano - come premio per aver tolto il suo sostegno a Maduro : Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni imposte a un generale venezuelano, come premio per aver tolto il suo sostegno al governo di Nicolás Maduro, in un tentativo di incoraggiare altri militari a passare dalla parte del leader dell’opposizione Juan Guaidó.

Stati Uniti - sparatoria in una scuola : otto feriti e un morto : Nicola De Angelis Ancora spari dentro le scuole statunitensi: due studenti hanno aperto il fuoco in una scuola privata di Denver in Colorado a pochi passi dalla Columbine. Uno ragazzo è morto mentre altri otto sono rimasti feriti Spari dentro una scuola degli Stati Uniti dove due ragazzi, uno maggiorenne e l'altro minorenne, si sono introdotti all'interno della Stem School di Highland Ranch, vicino Denver, con diverse armi da fuoco e ...

La riunione del Consiglio Artico è finita senza una dichiarazione contro il cambiamento climatico per via degli Stati Uniti : Lunedì e oggi si è tenuta a Rovaniemi, in Finlandia, l’undicesima riunione del Consiglio Artico, un forum intergovernativo dedicato alle questioni economiche e ambientali che interessano i paesi affacciati sul mar Glaciale Artico, e per la prima volta dal 1996

Pallavolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia - dagli Stati Uniti arriva la centrale Symone Speech : La Banca Valsabbina Millenium Brescia comunica di aver raggiunto l’accordo con la centrale statunitense Symone Speech per la stagione 2019-2020 La nuova Leonessa è nata negli Stati Uniti a Chicago (Illinois) il 29 maggio 1997, alta 191 centimetri, ha frequentato l’high school ad Oak Park-River Forest (nei sobborghi di Chicago) prima di passare alla storica università di Georgetown nella capitale Washington DC. Con la maglia delle Hoyas, ...

Cina-Stati Uniti : console a Houston promuove cooperazione tecnologica : "Per tanto tempo gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo da protagonisti nella scienza e nella tecnologia. Ora la Cina si sta affermando come astro nascente, quindi i due paesi sono complementari ...