Il prossimo Call of Duty ha una data di uscita? L' avrebbe rivelata un ex sviluppatore di

Il prossimo Call of Duty sarà Modern Warfare 4? Arriva la conferma di un ex dipendente di Infinity Ward : Le voci di corridoio secondo cui Modern Warfare 4 sarà il prossimo episodio della saga di Call of Duty si sono fatte sempre più insistenti nel corso degli ultimi mesi. Poche ore fa, Robert Bowling, ex creative strategist e community manager di Infinity Ward ha aggiunto ulteriore benzina sul fuoco.Come riporta Comicbook, su Twitter con un botta e risposta con un fan, tanto simpatico quanto colorito, Bowling ha confermato che il prossimo capitolo ...