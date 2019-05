Differito lo sciopero dei lavoratori aggiuntivi Asp di Ragusa

quotidianodiragusa

(Di giovedì 9 maggio 2019) Idei servizidell’Asp 7 dihanno deciso di differire la data dellodal 17 al 31 maggio. Lo comunica la Fisascat

AlessioFraumene : RT @SLMFastConfLZ: Vertenza #RomaTpl differito lo sciopero. Dopo l’incontro in azienda garantito il pagamento degli stipendi, la stessa s… - iltrenoromalido : RT @Rainbow_Uapa: @iltrenoromalido come differito lo sciopero?! Non si può neanche più contare sulla certezza dello sciopero del venerdì! D… - Rainbow_Uapa : @iltrenoromalido come differito lo sciopero?! Non si può neanche più contare sulla certezza dello sciopero del vene… -