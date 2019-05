Sparatoria a scuola Denver | morto uno degli studenti feriti

C’è stata una Sparatoria in una scuola vicino a Denver - in Colorado : C’è stata una sparatoria in una scuola alla periferia di Denver, in Colorado: almeno sette persone sono state ferite secondo l’ufficio dello sceriffo locale, che ha detto che due persone sono state arrestate. Inizialmente la polizia aveva cercato una terza

Brasile - Sparatoria in una scuola : uccisi 5 alunni e un impiegato. A sparare due ragazzi incappucciati : si sono suicidati : Cinque alunni e un impiegato di una scuola statale di Suzano, nella regione metropolitana di San Paolo del Brasile, sono rimasti uccisi dopo che due adolescenti incappucciati hanno fatto irruzione nell’istituto sparando all’impazzata. La scuola è la Professor Raul Brasil che ospita circa 350 ragazzi delle medie e quasi 700 delle superiori. Tra le vittime ci sono anche i due assalitori che si sono suicidati dopo la strage. ...

