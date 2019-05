tuttoandroid

(Di martedì 7 maggio 2019)Diè un gioco in cui dovrete trovare tutte lepresenti negli oltre 1000 livelli. Per formare leè sufficiente trascinare il dito sulle lettere adiacenti posizionate come nel gioco del. In alcuni casi per formare lebisognerà liberare le lettere mancanti formandone prima delle altre, aggiungendo un pizzico di strategia al gameplay.L'articololacon undiDiproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Allenate la mente con un Tetris fatto di Pile Di Parole -