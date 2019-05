Cagliari furioso | il ds Carli ' Rigore assurdo | il Var è una barzelletta'

Cagliari furioso! Il ds Carli : 'Il Var una barzelletta - c'era uno scienziato' : ... per il rigore assegnato da Chiffi sul tocco di mano di Cacciatore , non scende giù agli isolani, che esplodono ai microfoni di Sky Sport con il ds Marcello Carli : 'Di questa cosa successa a noi non ...

Cagliari furioso per il Var col Napoli - Carli : 'Una barzelletta - presi in giro' : Marcello Carli non ci sta, il Cagliari perde 2-1 contro il Napoli al 98esimo per un rigore dato con il Var e il ds si sfoga su Sky Sport: "Cosa hanno visto? Come hanno fatto a dare un rigore così?" . Amareggiato e polemico, Carli ha detto la sua: "Di questo episodio non parlerà nessuno, perché forse a nessuno interessa di noi, ma ...