Allegri rinnova | Marotta conferma Spalletti | Roma in corsa solitaria per Conte

ilmessaggero

(Di domenica 5 maggio 2019) Tutti gli indizi portano al rinnovo, ma per la certezza bisognerà aspettare il faccia a faccia di metà settimana tra Andrea Agnelli e Max. Mercoledì, o al più tardi giovedì, allenatore e ...

rossanafra : RT @BiRaskolnikov: @MomblanOfficial @chefoss E mo’ hai rotto il cazzo Momblano se non arriva Guardiola e rinnova Allegri cancellati da twit… - Andrea96991507 : @Juve_Transfers @Mamoziocag8 Ma non vi rendete conto che in altra stagione con allegri non e fattibile?! La gente n… - AlphaNewtype : RT @BiRaskolnikov: @MomblanOfficial @chefoss E mo’ hai rotto il cazzo Momblano se non arriva Guardiola e rinnova Allegri cancellati da twit… -