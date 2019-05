Omicidio del commerciante | fermato 22enne statunitense Procura | “Gravi indizi di

Lo straniero fermato per l'Omicidio del commerciante di Viterbo è un cittadino americano : Un cittadino statunitense di 22 anni è fermato dalla procura di Viterbo per l'assassinio del commerciante Norveo Fedeli, ucciso venerdì nel suo negozio di abbigliamento. Al giovane, regolare in Italia, sono stati contestati i reati di rapina e omicidio. Il capo della procura di Viterbo, Paolo Auriemma, ha spiegato in conferenza stampa che il fermo, che il gip dovrà convalidare entro 48 ore, è giustificato dai "gravi ...

Giovane boss confessa l'Omicidio dell'amico : "Dicevano fosse invaghito di mia madre" : “Voglio confessare questo peccato. Sì, sono stato io a uccidere Vincenzo”. Inizia così la confessione di Gaetano Formicola, 21enne figlio di uno storico capo clan di San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli. Dopo più di tre anni di silenzio ha deciso di raccontare ai magistrati della corte d’Appello perché il 5 febbraio 2016 lui e gli altri imputati decisero di tendere una trappola a ...

Viterbo. Omicidio di Norveo Fedeli : fermato un ecuadoriano : Svolta nelle indagini sul delitto di Norveo Fedeli. Il commerciante è stato ucciso venerdì nel suo negozio, nel centro storico

Napoli - Omicidio dello zainetto : fermati sette del clan D'Amico-Mazzarella : Immediata la risposta dello Stato dopo l'ennesimo episodio di violenza cittadina, culminato nel ferimento - in piazza Nazionale - di una bambina di soli quattro anni. Doppio colpo di polizia e ...

Bari - Omicidio del boss di Carrassi : condannato a vent'anni il capoclan Antonio Moretti : Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Bari, Francesco Pellecchia, al termine del processo svoltosi con il rito abbreviato nella sede distaccata del Tribunale di Bitonto, ha condannato ...

È stata rilasciata la donna accusata dell’Omicidio di Kim Jong-nam - il fratellastro di Kim Jong-un : Doan Thi Huong, la donna vietnamita accusata dell’omicidio di Kim Jong-nam, il fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, è stata rilasciata in Malesia. Huong era stata condannata a tre anni e quattro mesi di carcere dopo essersi dichiarata colpevole di

Omicidio Vannini - ricorsi in Cassazione per chiedere lo sconto della pena : L'avvocato della famiglia Ciontoli ha presentato due ricorsi per ridurre le pene pronunciate in appello al processo per la...

Mafia - 26 arresti nel Catanese : anche per l'Omicidio del consigliere comunale di Misterbianco Paolo Arena (Dc) : L'operazione ha fatto luce anche sull'assassinio, compiuto nel '91 nell'ambito della faida mafiosa tra "Tuppi" e Pulvirenti, del consigliere comunale di Misterbianco Paolo Arena (Dc)

Cosa Nostra - 26 arresti nel Catanese : colpito il clan Tuppi - rivale di Orazio Pino. Accuse per Omicidio del politico Dc Arena : Un omicidio commesso il 28 settembre 1991, un altro avvenuto appena una settimana fa. Entrambi in qualche modo legati alla guerra di mafia tra il clan dei Tuppi, legato ai Mazzei, e la cosca Pulvirenti negli anni ’80 e ’90. Questa mattina i carabinieri di Catania hanno eseguito 26 arresti nei confronti di altrettanti presunti appartenenti al clan dei Tuppi, nell’ambito dell’operazione ‘7 ore‘ che ha fatto luce ...

