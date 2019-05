Nuovi punti luce a Udine

IWBank assumerà cento Nuovi consulenti «Puntiamo al miliardo» : View Larger Image IWBank assumerà cento nuovi consulenti «Puntiamo al miliardo» Quali sono state le principali evoluzioni degli ultimi anni? «Sicuramente la sfera regolatoria e la tecnologia. Sul ...

Tumori : 600 Nuovi punti deboli individuati - primo passo di una strategia per colpirli in maniera accurata : Non si arresta il difficile percorso della ricerca per contrastare i Tumori. Un nuovo studio dichiara di aver scoperto almeno 600 “punti deboli” che potrebbero essere sfruttati in futuro per una terapia. A scoprirli con una analisi certosina di oltre 20 mila geni tumorali è stato uno studio coordinato dal Wellcome Sanger Institute inglese pubblicato su Nature. I ricercatori britannici hanno analizzato i geni, provenienti da 300 ...

Mahmood sul New York Times per una riflessione sulla musica italiana che ha bisogno di “Nuovi punti vista” : Mahmood sul New York Times con una riflessione sulla nuova musica italiana. “Mr. Mahmoud”, così viene chiamato Mahmood dal New York Times - ovvero il signor Mahmoud, con il suo cognome originario e non con il suo nome d'arte - ha raggiunto negli scorsi giorni le parole del New York Times che ha ripreso le sue parole a proposito della scena musicale italiana odierna. Vincitore in carica del Festival di Sanremo, con la canzone Soldi, Mahmood ...

Iliad apre Nuovi corner in Italia - mentre termina la collaborazione con i punti vendita Coin : termina la collaborazione tra Iliad e Coin, mentre vengono aperti cinque nuovi corner in altrettanti parti del territorio Italiano. L'articolo Iliad apre nuovi corner in Italia, mentre termina la collaborazione con i punti vendita Coin proviene da TuttoAndroid.