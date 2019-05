MotoGP in tv | GP Spagna 2019 | su che canale vedere FP3 e Qualifiche Dirette e differite

MotoGP - Qualifiche GP Spagna 2019 : orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : Oggi sabato 4 maggio si disputano le Qualifiche del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. A Jerez andrà in scena la lotta per la pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani: si preannuncia grande spettacolo sul tracciato dell’Andalusia dove regneranno sovrani il caldo e il sole cocenti, fattori determinanti sulle prestazioni dei vari centauri. La giornata si aprirà con due consueti turni di prove ...

MotoGP - GP Spagna. Valentino Rossi : 'Non sono veloce - non vedo miglioramenti qui a Jerez' : "Siamo arrivati a Jerez sapendo che ci sarebbe stato da soffrire un po' , perché negli ultimi anni non siamo stati forti su questa pista. E infatti è andata ancora così. Speravamo di essere più veloci,...

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Non sono veloce - non ho feeling. Le gomme sono un problema” : Venerdì molto difficile per Valentino Rossi che non è mai riuscito a brillare durante le prove libere del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha concluso al sedicesimo posto nella classifica combinata dei tempi, non riuscendo mai a piazzare la zampata giusta nel corso delle due sessioni andate in scena a Jerez: sofferenza sia nella FP1 che nella FP2, la Yamaha ha riscontrato delle criticità sia con le gomme hard che con ...

MotoGP - analisi prove libere GP Spagna 2019 : Ducati e Honda iniziano con il piede giusto - soffrono le Yamaha - soprattutto Rossi : Si è chiusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP, con una gradita sorpresa, una conferma scontata e una decisamente meno attesa. Il miglior tempo di questo venerdì lo ha fissato Danilo Petrucci su Ducati, ma Andrea Dovizioso e Marc Marquez (Honda) sono davvero ad un soffio. E la Yamaha? Giornata agrodolce per la scuderia di Iwata in terra andalusa. Ma, a questo punto, meglio andare con ordine. La gradita ...

MotoGP - GP di Spagna. La caduta di Abraham e Smith a Jerez : i piloti stanno bene. VIDEO : Bandiera rossa a due minuti dal termine delle seconde prove libere del Gran Premio di Spagna. Karel Abraham e Bradley Smith sono scivolati alla curva 5 , uno dopo l'altro, quasi contemporaneamente. Ad ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Venerdì positivo - vicini a Marquez. La classifica non è reale” : Andrea Dovizioso si è messo in luce durante le prove libere che hanno aperto il GP di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha concluso con il secondo tempo nelle FP2 e con la terza piazza nella classifica combinata, la Ducati ha dato dimostrazione di grande efficienza sul circuito di Jerez e fa ben sperare per il prosieguo del weekend. Il leader della classifica generale del Mondiale ha tracciato il suo bilancio ai ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : risultato prove libere 2. Ducati sugli scudi con Petrucci-Dovizioso in vetta - Marquez è vicino - Rossi fatica ed è 14° : Un ottimo Danilo Petrucci (Ducati) ha fatto segnare il miglior tempo nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, dominato da sole e temperature elevate (fino a 46 gradi l’asfalto) il pilota umbro ha completato la sua giornata con il tempo di 1:37.909 confermando di trovarsi a suo agio sia con la pista, sia con la sua moto. Alle sue spalle, ad appena 97 ...

