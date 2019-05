Marte | l’antico clima influenzato dalle tempesta di sabbia e polvere?

meteoweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Nell’estate del 2018 si è verificata una fortedisu, che ha messo in standby per diverse settimane il rover Opportunity. In quel periodo insieme oltre al rover, il pianeta rosso ospitava il più grande gruppo di esploratori robotici di sempre sia in orbita che in superficie – in tutto sette -, che hanno raccolto in simultanea dati preziosi sulladi. Conoscere questi fenomeni atmosferici – spiega Global Science – è importante non solo in vista delle future missioni umane, poiché potrebbero senz’altro creare delle complicazioni, ma anche per saperne di più sui cambiamentitici e sul passato acquoso diLe tempeste disul pianeta sono eventi comuni, specialmente durante l’estate. Possono durare un paio di giorni come persistere per mesi, ricoprendo regioni del pianeta delle dimensioni degli Stati Uniti. ...

