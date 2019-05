Sì | su di noi gravano 74 procedure di infrazione Ma il problema non sono le zucchine

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Si avvicina il voto europeo e lo scontro tra due concezioni contrapposte: l’Europa come opportunità, l’Europa come fardello. Trattando soprattutto di diritti – però – ci sarebbe un terzo e forse più utile modo di vedere il rapporto con l’Unione: l’Europa come parametro. Per capire – nel campo del rigore, delle attenzioni e delle tutele – quanto davvero abbiamo le carte in regola per andare a battere i pugni sul tavolo.Iniziamo subito con i numeri.Al momentosul nostro Paese, da parte comunitaria, ben 74di. Attenzione, qui non si tratta di dover sottostare a bizzarrie classiche della retorica antieuropeista, tipo la dimensione delle vongole o dellee nemmeno si tratta di dover subire imposizioni contrarie ad una sana autodeterminazione, bensì – per la maggior parte – di infrazioni su questioni di diritto, di regole fondamentali del vivere ...

