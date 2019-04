Atalanta | continua il sogno | 2-1 all' Udinese e quarto posto in classifica

Coppa Italia - la favola dell'Atalanta continua : va in finale con la Lazio - Fiorentina ko : Il sogno continua. L'Atalanta supera per 2-1 la Fiorentina nella semifinale di ritorno e si qualifica per la finale della Coppa Italia per la quarta volta nella sua storia. Il 15 maggio i ragazzi di Gasperini affronteranno all'Olimpico la Lazio. All'Atleti Azzurri d'Italia decidono le reti di Ilicic