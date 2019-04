Di Maio:" Siri lasci, confido in Conte"

simonabonafe : Solito teatrino fra Salvini e Di Maio. Vogliamo scommettere che alla fine la Lega voterà il #SalvaRoma e in cambio il M5S tacerà su #Siri? - fattoquotidiano : Siri, Di Maio: “Deve dimettersi”. E a Salvini: “Dice di liberare il Paese dalla mafia? Inutile se non dà il buon es… - MatteoRichetti : La Taverna che dice che il problema non è Roma ma è Siri. Di Maio che attacca Salvini per Verona e il 25 aprile.… -