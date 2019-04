Federer vince a Miami il torneo n 101

LIVE Federer-Isner - Finale Masters1000 2019 in DIRETTA : Re Roger si impone 6-1 6-4 e vince il suo 101° torneo! : Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del Masters 1000 di Miami, nella sua prima edizione che vede l’ultimo atto all’Hard Rock Stadium. Si affrontano Roger Federer e John Isner. Per lo svizzero e l’americano è la seconda Finale in un torneo di tale rango: la prima l’avevano disputata a Indian Wells nel 2012, e uscì vincitore Federer in due set. Quest’ultimo è alla caccia del suo titolo ...

Roger Federer vince anche a Miami : battuto Isner in finale : ... Krajinovic, Medvedev, Anderson e Shapovalov , prima di Isner, numero 9 al mondo,. Una vittoria che riscatta il deludente ko subito nell'ultima finale a Indian Wells, dove venne sconfitto da Thiem . ...

Tennis - Roger Federer : “Punto a vincere tornei - il numero 1 del mondo è lontano dalle mie possibilità attuali” : Roger Federer non smette mai di stupire e conquista la 50esima finale di un Masters 1000 in carriera a Miami (Stati Uniti), dando l’assalto al suo 101° successo di un torneo. Lo svizzero ha regolato in due set 6-2 6-4 il giovane canadese Denis Shapovalov (n.23 del ranking) in 1 ora e 14 minuti di gioco. Una partita nella quale il campione elvetico ha dato libero sfogo al suo talento, annichilendo il giovane rivale e guadagnandosi il quinto ...

ATP Miami – Il maestro Federer dà ripetizioni all’allievo Shapovalov - King Roger vince in due set e vola in finale : Il tennista svizzero conquista la nona finale nel torneo di Miami, la cinquantesima in carriera nei Masters 1000 La leggenda di Federer continua senza sosta, raggranellando record su record ogni giorno che passa. Grazie alla vittoria in semifinale a Miami contro Shapovalov, King Roger conquista la cinquantesima finale a livello di Masters 1000, la nona restringendo il campo al torneo statunitense. AFP/LaPresse Un numero pazzesco, che lo ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer accede agli ottavi. Tsitsipas vince ed ora sfida Shapovalov : Roger Federer risponde a distanza a Novak Djokovic e si qualifica per gli ottavi di finale. Lo svizzero sconfigge in due set il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 7-5 6-3 e continua il suo cammino verso una possibile finale contro l’attuale numero uno del mondo. Nel prossimo turno, però, lo svizzero dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev, che vince la battaglia dei tiebreak contro l’americano Reilly ...

Tennis - Miami : Federer soffre ma vince - si ritira Serena Williams : Miami - Nella notte si sono conclusi gli incontri del seconto turno dell'ATM Masters 1000 di Miami. Roger Federer ha sofferto contro il moldavo Radu Albot ma è riuscito a vincere, 4-6 7-5 6-3, e ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Federer vince soffrendo - clamorosa eliminazione di Zverev : Si sono completati i match del secondo turno al torneo ATP Masters 1000 di Miami. Ha sofferto tanto, ma alla fine ha vinto Roger Federer, che ha perso il primo set contro il moldavo Radu Albot e poi ha vinto in rimonta al terzo dopo oltre due ore di gioco. Un successo che permette a Federer di conquistare il terzo turno, dove ora affronterà il serbo Filip Krajinovic, che ha evitato il derby svizzero in Florida. Infatti il numero 103 del mondo ha ...

Tennis - Indian Wells : Federer ko in finale - Thiem vince il suo primo Masters 1000 : Indian Wells - primo trofeo '1000' per Dominic Thiem, per giunta sul cemento. L'austriaco ha rotto il ghiaccio aggiudicandosi il 'BNP Paribas Open', primo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un ...

Tennis – Laura Golarsa non ha dubbi : “Federer avrà difficoltà a vincere altri Slam - vi spiego perché” : L’ex Tennista Luara Golarsa ha dato il suo autorevole parere sulle possibilità che Federer vinca un altro Slam: condizione difficili per Roger fra rivali in forma e giovani in rampa di lancio Roger Federer ha toccato quota 100 tornei vinti grazie al successo di Dubai e sembra, nuovamente, potersi rilanciare tra i favoriti per vincere uno Slam. Il successo nei quattro tornei maggiori manca da oltre un anno, l’ultimo è datato ...

Roger Federer sempre più nella storia : vince a Dubai il 100esimo titolo in carriera. Meglio di lui solo Jimmy Connors : Da Milano 2001 a Dubai 2019. Diciotto anni dopo la sua prima volta Roger Federer vince il 100esimo titolo in carriera battendo l’avversario che lo aveva eliminato negli ottavi di finale degli Australian Open di un mese fa: Stefanos Tsitsipas. Il 6-4 6-4 con cui il 20 volte vincitore Slam ha superato il 20enne greco (che da lunedì 4 marzo sarà per la prima volta in Top 10 grazie a questa finale) suggella una settimana perfetta del fenomeno di ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Roger Federer vince il 100° titolo in carriera. Lo svizzero si prende la rivincita contro Tsitsipas ed entra nella storia : Missione compiuta per lo svizzero Roger Federer: titolo numero 100 in carriera ed ottava vittoria a Dubai. Il Tennista rossocrociato scrive un’altra pagina importante della disciplina con racchetta e pallina, sconfiggendo nella finale del “Dubai Duty Free Tennis Championships” il greco Stefanos Tsitsipas (da domani n.10 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 11 minuti di partita. Un incontro gestito alla grande dal ...