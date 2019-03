Formula 1 | Gp Bahrain – “Torneremo più forti” | Leclerc non si scoraggia e incassa i

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Hamilton vince inma si complimenta con, voglioso di riscatto. Bottas firma la doppietta Mercedes: le parole dei protagonisti dopo la gara Incredibile finale nel gp del. Dopo aver dominato nelle libere, nelle qualifiche e in tre quarti di gara, la Ferrari fa harakiri proprio sul più bello. Il motore di Charlesva ko nei momenti decisivi e serve a Lewis Hamilton la vittoria su un piatto d’argento e a Bottas l’occasione per un’altra doppietta Mercedes. Per il giovane pilota monegasco solo un terzo posto che lascia l’amaro in bocca.Hamilton contento della vittoria, ma consapevole di essere stato abbastanza fortunato: “una gara difficile perchè la Ferrari è stata incredibile per tutto il weekend. Sono andato a parlare con Charles perchè ha fatto un lavoro fantastico ed è stato un risultato devastante per lui perchè ...

Agenzia_Ansa : #F1: in Bahrain dominio #Ferrari in qualifica, prima pole per #Leclerc che precede Vettel. Hamilton terzo davanti a… - SkySportF1 : ?? Solo le Rosse sotto l'1:30.000 ?? I tempi: - SkySportF1 : ?? Lewis #Hamilton vince il GP del #Bahrain ?? Gara rocambolesca ?? I dettagli: -