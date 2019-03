Ajax-PSV Eindhoven 3-1 | Lancieri in forma Champions | la Juve è avvisata

Ajax - che impresa! In 10 uomini batte la capolista PSV e la avvicina in classifica : Autentica impresa della prossima avversaria in Champions League della Juventus. Nel big match della 27^ giornata di Eredivisie, infatti, l’Ajax ha battuto la capolista PSV Eindhoven rimanendo in 10 uomini per più di mezz’ora. Con questo successo, Tadic e compagni avvicinano lo stesso avversario odierno, che dista adesso due punti. Il match si sblocca al 27′ a favore dei locali grazie all’autorete di Schwaab. Nella ...

Probabili Formazioni Ajax-PSV - Eredivisie - 31-03-2019 e Info : Eredivisie 2018/2019, le Probabili Formazioni di Ajax-PSV Eindhoven, 27^ giornata, domenica 31 marzo ore 16.45. Si decide il campionato. L’Eredivisie propone la sfida per eccellenza del calcio olandese. Alla ”Johan Cruijff Arena” di Amsterdam l’Ajax di Erik ten Hag ospita il PSV, dopo la sconfitta per 1-0 contro l’AZ Alkmaar. A far visita ai lancieri arriva la capolista del torneo, reduce dalla vittoria di misura ...

L’Eredivisie sbarca su DAZN : appuntamento con Ajax-PSV Eindhoven : L’Eredivisie, il massimo campionato olandese, torna a essere visibile anche in Italia a partire da questo weekend e propone subito un appuntamento di sicuro interesse per tutti gli appassionati di calcio internazionale: la sfida tra l’AJax, prossimo avversario della Juventus in Champions League, ospita infatti all’Amsterdam Arena, il PSV Eindhoven capolista. Come vedere Ajax-PSV Eindhoven […] L'articolo L’Eredivisie ...

Samp-Milan - il derby Barça-Espanyol e Ajax-PSV nel weekend di DAZN : Domani si aprirà un grande weekend di sport su DAZN con il ritorno dei principali campionati di calcio europei. La piattaforma di streaming offrirà agli appassionati oltre 50 eventi, che si potranno seguire live o in modalità on demand, tra calcio nazionale e internazionale, rally, boxe, UFC, sport americani, boxe, rugby, Nascar e WRC. Programmazione […] L'articolo Samp-Milan, il derby Barça-Espanyol e Ajax-PSV nel weekend di DAZN è stato ...