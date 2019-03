Gonzalo Higuaín ha chiuso definitivamente con l’albiceleste

lanotiziasportiva

(Di sabato 30 marzo 2019) Ora è ufficiale,lascia la nazionale. La notizia è stata resa nota un paio di giorni fa ma era nell’aria già dalla fine dello scorso mondiale di Russia dove l’albiceleste ha fallito nuovamente.Nazionali, Storie mondiali, Argentina,/ Probabilmente l’ennesimo flop della nazionale ha influito sulla scelta del Pipita di direbasta alle convocazioni della rappresentativa argentina.Non si può certo biasimarlo, non solo per una questione anagrafica (a dicembre saranno 32), visto le delusioni che ha dovuto mandar giù tra un mondiale perso, nel 2014 in finale contro i tedeschi, e due coppe America svanite sul più bello.Col senno di poi, se dovesse ripensare al rifiuto di indossare la casacca dei transalpini (lui che è nato a Brest), gli verrà sicuramente da sorridere; ma un sorriso amaro.Stava crescendo...

