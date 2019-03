Istat | inflazione stabile all' 1% a marzo

Istat abbassa stime inflazione a 1% : 19.46 L'Istat ha rivisto al ribasso le stime preliminari dell'inflazione a febbraio. I prezzi al consumo,al lordo dei tabacchi, sono aumentati dell'1,0% su base annua (da 0,9% registrato nel mese precedente). La stima preliminare era +1,1%. Rispetto al mese precedente i dati definitivi segnalano un aumento dei prezzi dello 0,1%. Nel complesso l'accelerazione dell'inflazione è imputabile prevalentemente ai prezzi dei beni alimentari non ...

Istat : a gennaio inflazione allo 0 - 9% : L'Istat conferma che il tasso di inflazione allo 0,9% a gennaio, dall'1,1% del precedente mese di dicembre. Il dato era stato anticipato dalle stime preliminari. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo segna +0.1%. Il rallentamento è dovuto prevalentemente ai prezzi degli energetici. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano a +0,6% dal +0,7% di dicembre. In particolare, per i beni alimentari ...

