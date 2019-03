Assassin' s Creed 3 Remastered è ora finalmente disponibile

Assassin’s Creed III Remastered disponibile da oggi : Ubisoft annuncia che Assassins Creed III Remastered, comprensivo di Assassin’s Creed Liberation Remastered, è ora disponibile su PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox, tra cui Xbox One X e Windows PC. Questa versione rimasterizzata del titolo include tutti i DLC del titolo originale: le Missioni di Benedict Arnold, I Segreti Nascosti e La Tirannia di Re Washington. Sviluppato da Ubisoft Barcelona, Assassin’s ...

La versione remaster e quella originale di Assassin's Creed 3 a confronto in un video : Come molto probabilmente saprete, all'inizio del mese di febbraio, Ubisoft ha annunciato Assassin's Creed III remastered per PlayStation 4, Windows PC e Xbox One.Questa edizione, garantisce ai fan il supporto per 4K e HDR su PlayStation 4 Pro, Xbox One X e Windows PC, oltre a texture con una maggiore risoluzione, un nuovo motore e diversi miglioramenti grafici.Per vedere più da vicino le migliorie apportate ad Assassin's Creed III remastered, ...

Annunciati i requisiti minimi e consigliati per Assassin's Creed 3 Remastered : Ubisoft ha reso noti i requisiti minimi e consigliati per far girare al meglio sulle nostre macchine Assassin's Creed 3 Remastered.Come sapete infatti, il gioco sarà disponibile a partire dal 29 marzo per console e PC. Vediamo di seguito i requisiti comunicati Ubisoft: requisiti minimi (30FPS) Leggi altro...

Ubisoft annuncia i requisiti PC di Assassin’s Creed III Remastered : Ubisoft annuncia I requisiti minimi e consigliati per Assassin’s Creed III Remastered su Windows PC. requisiti Minimi (30FPS) Risoluzione: 1080p Video Preset: Basso Sistema Operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo version a 64bit) Processore: Intel Core i5 3400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz RAM: 8 GB Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R9 270X (2GB VRAM con lo Shader Model 5.0) Configurazione ...

Assassin’s Creed 3 pronto a tornare - perchè vale la pena attenderlo : Quando approdò sugli scaffali dei negozi nell'ormai lontano 2012 Assassin's Creed 3 riuscì senz'altro a farsi apprezzare: tanto il pubblico quanto la critica (e i voti ne sono la prova lampante, con il suo 85% di media su Metacritic) non si tirarono indietro quando si trattò di tessere le lodi dell'allora nuovo capitolo della saga dedicata ad assassini e templari. Di anni dalla release originale ne sono ormai passati sette circa, e numerosi sono ...

Assassin's Creed 3 Remastered vanterà un comparto stealth migliorato - supporto HDR e molto altro : Ubisoft ha fornito un elenco di tutte le novità più importanti che saranno presenti in Assassin's Creed 3 Remastered, rispetto alla versione originale. Molte delle novità riguardano la versione Nintendo Switch.Come riporta VG247, sarà disponibile il supporto 4K ed HDR ed in generale la resa grafica sarà superiore rispetto al passato, grazie all'introduzione di texture e modelli più dettagliati, luci migliorate ed il PBR (physically based ...

Assassin’s Creed III Remastered : Nuovi dettagli da Ubisoft : Il lancio della Remastered di Assassin’s Creed III si avvicina, per tale occasione Ubisoft ha svelato Nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi di seguito. Nuovi dettagli su Assassin’s Creed Remastered A differenza delle Remastered precedenti, Assassin’s Creed III è stato sviluppato per usufruire al meglio delle più recenti tecnologie, tra cui l’incremento della risoluzione e il supporto 4K e HDR, con ...

Assassin's Creed Odyssey : L'Eredità della Prima Lama giunge al termine con Stirpe : Ubisoft annuncia il lancio di Stirpe, l'episodio finale del primo arco narrativo post lancio, L'Eredità della Prima Lama di Assassin's Creed Odyssey, per PlayStation 4, PC e Xbox One.Ecco il comunicato ufficiale condiviso da Ubisoft:In Stirpe, il terzo e ultimo episodio de L'Eredità della Prima Lama, il nostro eroe affronterà finalmente la mente malvagia che si cela dietro agli eventi dell'arco narrativo. Dopo un attacco brutale, i giocatori ...

Assassin's Creed Odyssey : L'Eredità della Prima Lama - Stirpe (episodio 3) - recensione : Con Stirpe si conclude l'arco narrativo de L'Eredità della Prima Lama, ovvero la Prima stagione di DLC pubblicata per Assassin's Creed Odyssey. Nel precedente episodio, Eredità Oscura, avevamo lasciato Alexios/Kassandra e Natakas/Neema alle prese con un problema: come far proseguire la propria Stirpe. Un problema più per Ubisoft e le polemiche social che sono insorte in seguito alla forzatura della trama, che per i protagonisti della storia. ...

L'ultimo aggiornamento di Assassin's Creed Odyssey favorisce le microtransazioni? : Con il nuovo aggiornamento di Assassin's Creed Odyssey, ovvero la patch 1.1.4, sono state introdotte una serie di modifiche al titolo tra cui cambiamenti all'economia del mondo di gioco.Come riporta Resetera infatti, stando ad alcuni membri della rigogliosa community attorno ad Odyssey, questa mossa sarebbe un palese tentativo da parte di Ubisoft volto ad incrementare e favorire le microtransazioni.Gli utenti sottolineano infatti come il nuovo ...

Assassin's Creed Odyssey : Ubisoft ha modificato il controverso finale del DLC Eredità Oscura : Dopo le recenti polemiche riguardo al finale del DLC Eredità Oscura di Assassin's Creed Odyssey (il finale non teneva conto dell'eventuale scelta di una relazione omosessuale), Ubisoft ha rilasciato una patch per correggere il tutto e placare gli animi.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, nella scena sulla barca si potrà scegliere di rispondere in 2 modi, selezionando "resta" (è stata aggiunta l'icona di un cuore per rendere tutto più ...

Ricordate il DLC di Assassin's Creed Odyssey che fece infuriare molti giocatori? La nuova patch ne rimpiazza il finale e introduce il New Game + : Come forse ricorderete, circa un mese fa si accesero delle polemiche piuttosto importanti intorno al secondo episodio di L'Eredità della Prima Lama, un DLC di Assassin's Creed Odyssey che a conti fatti non teneva conto dei giocatori che avevano plasmato il proprio alter ego come omosessuale e che quindi negava la libertà di scelta teoricamente garantita agli utenti.Ubisoft era intervenuta promettendo maggiore attenzione e nella giornata di oggi ...