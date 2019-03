Milan-Kessie | questione chiusa | per ora | | arriva una multa da 40mila euro

Sampdoria-Milan - le probabili formazioni : solo panchina per Kessie : SAMPDORIA MILAN probabili formazioni – Tutto pronto per il match del Luigi Ferraris di Genova Sampdoria-Milan, valido per la 29° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici di Sampdoria, Marco Giampaolo, e Milan, Rino Gattuso. Sampdoria Milan probabili formazioni. Le scelte dei tecnici Nella Sampdoria Giampaolo deve fare i conti con infortuni […] L'articolo Sampdoria-Milan, le probabili formazioni: solo panchina per ...

Milan - Kessié verso la panchina : gioca Biglia : Dopo lo screzio in panchina nel derby, Kessié e Biglia sono rivali anche nelle scelte di Gattuso: la presenza di uno esclude l’altro. I due si contendono un posto in mediana per la delicata sfida di Genova contro la Sampdoria. Biglia sembra essere in vantaggio, anche perché ha già avuto un confronto con Gattuso e con i compagni e pagato la multa della società, mentre Kessié tornerà solo oggi dopo l’impegno con la Costa ...

Milan - faccia a faccia Kessiè-Gattuso : multa e chiarimento - ma con la Sampdoria rischia la panchina : Frank Kessiè, tornato a Milano dopo gli impegni con la Costa d’Avorio, si incontrerà con Gattuso per chiarire la sua posizione in merito alla lite con Biglia durante il derby: accettata la multa, l’ivoriano potrebbe comunque fare panchina contro la Sampdoria Messi da parte gli impegni con le nazionali, i giocatori del Milan tornano a Milanello per affrontare il finale di stagione con l’obiettivo di puntare ad un piazzamento Champions. Fra ...

Milan - possibile rottura con Kessie : a giugno potrebbe essere addio con i rossoneri : Il caso Kessie è esploso in tutta la sua forza in queste ultime ore caldissime in casa Milan. L'ex centrocampista dell'Atalanta è stato uno dei protagonisti, insieme a Lucas Biglia, della lite avvenuta sulla panchina rossonera durante il derby perso contro l'Inter lo scorso weekend. Il classe '96 sostituito da Gattuso dopo una prestazione decisamente opaca è quasi arrivato alle mani con il proprio compagno di squadra mandando su tutte le furie ...

Milan - la stangata della società dopo la rissa Kessié-Biglia : quanti soldi dovranno pagare : Il Milan non ha lasciato passare sottotraccia la lite tra Kessié e Biglia, durante il derby di domenica scorsa: i due giocatori saranno puniti con una multa, calcolata in base al rispettivo stipendio. Ieri Maldini e Leonardo hanno convocato a Casa Milan, l' argentino e l' agente dell' ivoriano, Geor

Milan - Gattuso pensa al 4-3-1-2 : Kessié e Suso verso l’esclusione - Paquetà trequartista : L’amara sconfitta nel derby contro l’Inter rischia di lasciare strascichi pesanti nel Milan. Dopo la brutta prestazione offerta dai suoi soprattutto nel primo tempo, Gattuso sta pensando di attuare alcuni cambiamenti. Il tecnico Milanista potrebbe approfittare della sosta dedicata alle nazionali per mettere a punto un nuovo sistema di gioco. In tal senso, il reparto che subirebbe i maggiori cambiamenti sarebbe il centrocampo. ...

Milan - Kessie via : due club di Premier lo vogliono : Franck Kessie , centrocampista del Milan , è sempre più lontano dai rossoneri. Come scrive il Corriere dello Sport , due club di Premier League sono interessati all'ivoriano ex Atalanta: Arsenal e Tottenham .

Kessie e Biglia - l’ora del castigo : Il Milan li multa per la scenata del Derby : C’ erano oltre 200 Paesi collegati col Derby di Milano, domenica sera. Tutto il mondo guardava il Meazza. Ed ecco perché un caso eclatante come la lite tra Franck Kessie e Lucas Biglia stenta a chiudersi.O almeno, fatica a risolversi nella riservatezza che il Milan auspicherebbe: troppo pubblica quella «quasi rissa», troppo pesanti i toni per essere archiviati con le scuse dei diretti interessati ai microfoni nell’immediato dopo gara.Il ...