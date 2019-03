Fedez ' J Ax e Rovazzi? Non rinnego nulla di ciò che abbiamo fatto ma'

Ecco perché Fedez non può svelare il motivo della lite con J Ax e Rovazzi : Fedez non può svelare i motivi della lite con J Ax e Rovazzi a causa di un contratto con clausole milionarie. A svelarlo lo stesso rapper che, in un’intervista a Vanity Fair, è tornato a parlare degli ex amici. Per diversi anni Fedez ha vissuto un sodalizio umano e artistico con J Ax, sino alla separazione definitiva, arrivata all’improvviso e senza spiegazioni. Il cantante, che aveva condiviso persino la proposta di nozze con ...