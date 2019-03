Prato | arrestata l' insegnante che avuto figlio con un 15enne

Figlio con 14enne - arrestata donna di Prato : Firenze, 27 mar. - (AdnKronos) - E' finita agli arresti domiciliari la 31enne di Prato indagata per aver avuto una relazione con un ragazzo minorenne al quale impartiva ripetizioni scolastiche nel tempo libero, essendo impiegata come operatrice sanitaria. All'epoca dei fatti contestati alla donna il

Prato - rapporti intimi con studente 15enne : arrestata la sua insegnante di ripetizioni : Continuano spedite le indagini della Procura di Prato sul caso dell' insegnante di ripetizioni che ha avuto dei rapporti intimi con un suo allievo 15enne e dalla cui relazione è nato un bambino. Questo particolare è stato anche confermato negli scorsi giorni dagli esami del Dna e, come riportava anche questa testata in un precedente articolo, la stessa donna non avrebbe nascosto la paternità del bambino, che sarebbe nato la scorsa estate. Le ...

